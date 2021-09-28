Компания Huawei опубликовала отчёт об исследовании «Интеллектуальный мир 2030» с анализом тенденций следующего десятилетия

Компания Huawei совместно с отраслевыми партнерами провела конференцию «Интеллектуальный мир 2030» – в рамках своего выступления, посвященного анализу интеллектуального мира 2030 года, Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор и президент направления ИКТ-продуктов и решений компании Huawei, представил отчёт об исследовании «Интеллектуальный мир 2030».

Компания Huawei впервые использовала количественные и качественные методы оценки для систематического описания интеллектуального мира следующего десятилетия и прогнозирования отраслевых тенденций. Публикуя отчёт, компания стремится помочь отраслям выявить новые возможности и открыть новые ценности.

За последние три года компания Huawei интенсивно взаимодействовала с более чем 1000 научных сотрудников, заказчиков и партнёров в отрасли, организовала более 2000 семинаров, применяя данные и методы авторитетных организаций, таких как ООН, Всемирный экономический форум и Всемирная организация здравоохранения. Все это помогло Huawei провести исследование «Интеллектуальный мир 2030», в отчёте о котором представлены тенденции развития и применения ИКТ в грядущем десятилетии.

В отчёте приведено исследование восьми междисциплинарных и межотраслевых направлений на макроуровне. В нём описывается, каким образом ИКТ помогут решать критически важные проблемы и задачи развития человечества, а также рассказывается о новых возможностях, которые смогут открыть для себя организации и отдельные люди. На отраслевом уровне в отчете указаны будущие технологии и направления развития сетей связи, вычислительного оборудования, цифровых технологий и интеллектуальных решений в области автотранспорта.

Дэвид Ван отметил:

30 лет назад мы решили повысить качество жизни за счёт коммуникационных технологий. 10 лет назад мы решили соединить все уголки мира, чтобы расширить возможности людей. Сегодня видение и миссия Huawei — предоставить всем людям доступ к цифровым технологиям, внедрить их в каждый дом и каждую организацию, создав таким образом мир интеллектуальных устройств, объединённых в единую сеть. Мы твёрдо убеждены в том, что удивительная эпоха интеллектуального мира уже не за горами.

В конференции также приняли участие многие авторитетные гости, в том числе известный футурист Стивен Джонсон (Steven Johnson); основатель и сменяемый председатель правления Всемирной ассоциации электромобилей (WEVA) Чэнь Цинцюань (Chen Qingquan); сопредседатель правления компании Roland Berger Денис Депу (Denis Depoux); а также вице-президент Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) Ван Чжицинь (Wang Zhiqin). Они поделились своими идеями об интеллектуальном мире и обсудили, как ИКТ могут способствовать ускорению социально-экономического развития.

По словам футуриста и автора научно-популярных работ Стивена Джонсона, мы вступаем в эру экспоненциального роста. Грядущие десятилетия станут «золотым веком» сотрудничества между человеческим и машинным интеллектом и, более того, алгоритмы расширят возможности человеческого интеллекта. Экспоненциальное развитие технологий принесет пользу всему обществу.

На конференции «Интеллектуальный мир 2030» компания Huawei впервые представила методическое исследование предстоящего десятилетия, что поможет внести большой вклад в социальное развитие, особенно в областях глобальной цифровой трансформации и цифровой экономики.

Воображение определит, как далеко мы зайдем в будущее, а действия – насколько быстро мы его достигнем. Лучший способ предсказать будущее — это создать его. На пути к интеллектуальному миру ещё предстоит преодолеть множество преград. В конце своего выступления Дэвид Ван сказал:

Мы верим, что величайшая мудрость рождается при обмене знаниями. Мечты — ключевой двигатель социального прогресса. Давайте объединим наши усилия, вступая в новое десятилетие, чтобы построить более совершенный и интеллектуальный мир.

Обзор исследования «Интеллектуальный мир 2030»

Перспективы интеллектуального мира 2030. К 2030 году качество жизни повысится, человечество получит больше продовольствия, более просторные жилища, возобновляемые источники энергии и цифровые услуги, а транспортный трафик, наоборот, сократится. Мы сможем передать рутинную и опасную работу машинам, а сами будем пользоваться безопасным доступом к цифровым сервисам. Мы определили восемь направлений исследований, которые позволят удовлетворить вышеописанные потребности. Они распространяются на сферы здравоохранения, продовольствия, жилья и транспорта.

В 2030 году мы сможем выявлять потенциальные проблемы со здоровьем путем вычислений и моделирования медицинских данных и информации о здоровье населения. Акцент в этой сфере сместится с лечения на профилактику. В нашу жизнь прочной войдут высокоточные медицинские решения на базе технологий IoT и ИИ.

В 2030 году в большом масштабе будут развернуты вертикальные фермы, не подверженные влиянию климатических изменений, что позволит нам обеспечить всех людей экологически чистыми продуктами питания. Технологии 3D-печати помогут нам создавать искусственное мясо для удовлетворения наших пищевых потребностей.

Углеродный след наших домов и офисов снизится до нуля. С помощью технологий IoT нового поколения мы создадим адаптивную домашнюю среду, которая будет учитывать наши потребности.

Электрические транспортные средства на основе новых источников энергии станут мобильным «третьим пространством». Новые летательные аппараты повысят эффективность работы экстренных служб, снизят затраты на медицинские принадлежности и изменят привычные способы передвижения.

В дополнение к сферам здравоохранения, продовольствия, жилья и транспорта компания Huawei также изучила будущее городов, энергетики, предприятий и доверия к цифровым технологиям.

Сеть связи 2030. В следующем десятилетии круг объектов и границы сетевых подключений продолжат расширяться. К 2030 году по мере дальнейшего развития таких технологий, как расширенная реальность, 3D-дисплеи, не требующие специальных очков, цифровая передача прикосновений и запахов, цифровое зрение, мы сможем создавать по-настоящему уникальные и захватывающие впечатления с помощью сетей нового поколения. При этом возможности сетей будут расширяться — от подключения миллиардов людей до сотен миллиардов вещей. В этих условиях принципы проектирования сетей также будут меняться. Теперь они будут ориентироваться не на человеческое, а на машинное восприятие. Мы станем свидетелями появления многоуровневой вычислительной инфраструктуры для сотен миллиардов объектов и массивных объемов данных, а также вычислительных сетей, поддерживающих возможности подключения. Кроме того, постепенно будут воплощаться в реальность четыре сценария сетей будущего. Мы увидим сети, которые будут поддерживать единое качество обслуживания дома, в офисе и в транспорте, в условиях спутникового широкополосного Интернета, промышленного Интернета и вычислительной сети.

Коммуникационные сети в 2030 году станут частью интеллектуального мира. Их развитие будет ориентировано на кубические широкополосные сети, детерминированный опыт, поддержку ИИ, технологии HCS, безопасность и надёжность, а также минимизацию углеродного следа. По прогнозам Huawei, к 2030 году общее число сетевых соединений в мире достигнет 200 миллиардов. В то же время скорость доступа к корпоративной сети, домашнего широкополосного доступа и индивидуального беспроводного доступа превысит 10 Гбит/с. Это ознаменует начало эпохи технологий подключения 10 Гбит/с.

Вычислительные мощности 2030. К 2030 году цифровой и физический миры будут объединены, что позволит людям и машинам взаимодействовать с помощью чувственного восприятия и эмоций. ИИ будет применяться повсеместно и поможет нам преодолеть человеческие ограничения. Он будет служить нам как микроскопы и телескопы для ученых, расширяя границы нашего знания во всех областях — от мельчайших кварков до самых массивных космологических явлений. Отрасли, уже широко использующие цифровые технологии, расширят свои возможности благодаря ИИ. Энергоэффективность вычислительного оборудования значительно возрастет, что приблизит нас к эпохе вычислений с нулевым углеродным следом. Цифровые технологии помогут достичь глобальной цели — углеродной нейтральности.

Вычислительные мощности приближаются к своим физическим пределам, поэтому необходимы инновации в области программного обеспечения, архитектуры и систем. Что ещё более важно, всей отрасли необходимо объединить усилия в исследовании новых основ для вычислений, чтобы преодолеть физические ограничения полупроводников и сделать вычисления более экологичными, безопасными и интеллектуальными. Huawei прогнозирует, что к 2030 году человечество вступит в эру йоттабайт данных, вычислительная мощность общего назначения увеличится в 10 раз, а вычислительная мощность ИИ — в 500 раз.

Цифровая энергетика 2030. В следующем десятилетии, стремясь достичь целей низкоуглеродного развития, электрификации и интеллектуальной трансформации, человечество вступит в эру цифровой энергетики. Новые возобновляемые источники энергии, такие как фотогальванические элементы и ветер, постепенно вытеснят ископаемое топливо. Технологии силовой электроники и цифровые технологии в значительной степени объединятся. Это позволит «битам управлять ваттами» через энергетические системы, мы также сможем реализовывать различные интеллектуальные приложения в «энергетическом облаке». По прогнозам Huawei, к 2030 году солнечная энергия станет одним из наших основных источников энергии. Доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии составит 50%. Доля электроэнергии в итоговом расходе энергии, как ожидается, превысит 30%. Доля электромобилей в объёме новых продаваемых транспортных средств превысит 50%, а возобновляемые источники энергии будут обеспечивать питание 80% цифровой инфраструктуры.

Интеллектуальные решения в области автотранспорта 2030. В следующем десятилетии электрификацию и развитие интеллектуальных технологий будет невозможно остановить, ИКТ будут взяты на вооружение автомобильной промышленностью. В автомобильной промышленности будут развиваться технологии интеллектуального вождения, интеллектуального пространства, интеллектуальных услуг и интеллектуальной эксплуатации. Huawei стремится использовать свои ИКТ для формирования интеллектуальной автомобильной отрасли, чтобы помочь автопроизводителям в создании более совершенных транспортных средств.

Итоговая цель интеллектуального вождения заключается в применении таких технологий, как автономное вождение, для значительного снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения эффективности и удобства поездок для пассажиров и водителей. До сих пор интеллектуальное вождение ограничивалось закрытыми дорогами, такими как высокоскоростные магистрали и дороги в кампусах, но постепенно оно будет выходить на дороги общего пользования, например, в городских районах. Транспортные средства станут новым интеллектуальным пространством.

Благодаря ИКТ такие технологии, как искусственный интеллект, биометрическое распознавание, бортовые оптические датчики и дополненная/виртуальная реальность, принесут в кабину водителей новые функции. Интеллектуальные транспортные средства превратятся из гибкого мобильного в интеллектуальное жилое пространство, в котором объединены виртуальный и физический миры. По прогнозам Huawei, к 2030 году доля автономных транспортных средств среди всех новых автомобилей, продаваемых в Китае, составит 20%. На долю электромобилей придется 50% глобальных продаж всех новых автомобилей. Вычислительные мощности оборудования, устанавливаемого в автомобили, превысят 5000 TOPS, а скорость передачи данных по внутренней сети автомобиля на один канал превысит 100 Гбит/с.