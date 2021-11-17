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Микроскопы детские и учебные: как выбрать?

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Для исследования мелких предметов используются микроскопы – оптическое оборудование с разными характеристиками, конструкцией и целевым назначением. Они представлены в широком ассортименте и применяются в учебе, лабораториях, медицинских заведениях, мастерских, ювелирном и часовом производстве.


Современный микроскоп детский купить в micromed.ua можно по доступной стоимости и с гарантией качества сроком до двух лет. Компания «Микромед» предлагает взаимовыгодные условия сотрудничества, выполняет бесплатную доставку оборудования по всей стране. Подобрать модель поможет квалифицированный менеджер, учитывая целевое назначение и запросы покупателя.

Как выбрать детский микроскоп?

Детские микроскопы отличаются оптикой, они бывают с пластиковыми или стеклянными ахроматическими линзами. Первые подходят для начинающих и домашнего использования, повышают интерес ребенка исследовать окружающий мир.

Модели с оптическими линзами из стекла относят к полупрофессиональным, их часто используют в учебе. Выбирая прибор для детей, рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики и конструктивные особенности:

  • количество окуляров;
  • система фокусировки;
  • кратность увеличения;
  • подсветка (нижняя, верхняя, комбинированная);
  • предметный столик (стационарный или подвижный).

По числу окуляров детские микроскопы бывают с одним, двумя, тремя окулярами. Для простых исследований достаточно выбрать кратность увеличения до 400-600х. Бинокулярные приборы уменьшают нагрузку на глаза, особенно при длительной работе и исследовании мелких предметов.

Виды и особенности учебных микроскопов

Учебные микроскопы бывают школьными и студенческими, отличаются конструкцией и характеристиками. Это полупрофессиональное оптическое оборудование, которое полностью соответствует международным стандартам.

Для учебы можно купить микроскоп в Киеве тут по демократичной цене и с официальной гарантией качества. Разновидностью биологического оборудования являются школьные приборы со стеклянными ахроматическими линзами без просветления.

Различают модели с металлическими держателями и двусторонними ручками или винтами. Усовершенствованные приборы оснащаются координатными столиками, в которых стекло перемещается в разные стороны.

Учебные также разделяют на стереоскопические и цифровые. Первые позволяют получать объемное трехмерное изображение за счет наличия двух объективов и окуляров. Они предназначены для исследования мелких предметов и работ, требующих высокой точности.

Цифровые учебные относятся к универсальному оптическому оборудованию. В них нет окуляра, а вместо него компактная камера. В результате можно вывести изображение на экран компьютера и использовать для групповых исследований. При выборе модели следует учитывать целевое назначение и подбирать соответствующие технические характеристики.

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