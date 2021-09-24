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Naked Science

Представлен качественный снимок опытного модернизированного истребителя Су-30СМ

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Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ
Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ (бортовой номер "001 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) - филиала ПАО "Корпорация "Иркут", 2021 год.
Источник изображения: Алексей Коршунов / russianplanes.net

В Сеть выложили фотографию опытного модернизированного истребителя Су-30СМ. Ранее сообщалось, что Россия хочет создать «продвинутый» Су-30, унифицированный в значительной мере с самолетом Су-35С.

На снимок обратил внимание блог bmpd. На нем, вероятно, запечатлена опытная машина на базе Су-30СМ. Самолет построили на Иркутском авиационном заводе: он не окрашен, но несет опознавательные знаки ВКС России.

Блог напоминает, что этот же истребитель сфотографировали в августе, во время промежуточной посадки в городе Омск.

Борт во время промежуточной посадки в Омске

Источник изображения: ngs55

Су-30СМ — один из вариантов Су-30. В широком смысле это русифицированная версия модификации «МКИ», предназначенной для Индии. По данным из открытых источников, сейчас в составе ВКС России более 90 Су-30СМ.

Ранее стало известно, что на базе Су-30СМ хотят создать Су-30СМ2. Он получит среди прочего новые двигатели АЛ-41Ф1 (такие же устанавливают на Су-35С), модернизированную РЛС и расширенную номенклатуру вооружений.

Напомним, недавно в Сеть выложили ролик, предположительно, демонстрирующий модель американского истребителя шестого поколения, который создают по программе NGAD.

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АЛ-41Ф
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