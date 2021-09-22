Модернизированный истребитель Су-30СМ

Опубликован качественный снимок, предположительно, опытного образца модернизированного варианта истребителя Су-30СМ, построенного на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"). Самолет неокрашен, но несет опознавательные знаки ВКС России и при этом нетипичный бортовой номер "001 красный".

Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ (бортовой номер "001 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) - филиала ПАО "Корпорация "Иркут", 2021 год (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net ( ссылка )

Данный борт 10 августа 2021 года в том же неокрашенном виде и с бортовым номером "001 красный" был заснят споттерами при промежуточной посадке в Омске во время, видимо, перегоночного перелета из Иркутска, в, предположительно, Жуковский.

Опытный образец модернизированного истребителя Су-30СМ (бортовой номер "001 красный") постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) - филиала ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Омске во время перегоночного перелета из Иркутска, в, предположительно, Жуковский, 10.08.2021 (с) ngs55.ru