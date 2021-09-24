Выявлены новые сбои российской «Науки»

В ходе первоначальных тестов при передаче данных между новым модулем «Наука» и российским сегментом Международной космической станции (МКС) были выявлены сбои, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Исследования коммуникационных потоков в российском сегменте МКС продолжаются», — отмечает ЕКА.

Агентство добавляет, что российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально. «Команда ЕКА уверена, что есть достаточно времени для устранения неполадок и тестирования [европейского робота-манипулятора] ERA перед установкой и испытаниями, запланированными на январь», — сообщает агентство.

В августе НАСА подтвердило, что незапланированное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» после его присоединения к российскому сегменту МКС привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота).

В том же месяце глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил, что российский МЛМ и европейский робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA) «помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс».

В июле РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в «Роскосмосе» назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

«Наука», в частности, получила дистанционно управляемый робот-манипулятор ERA, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА).

Иван Потапов