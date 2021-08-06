Войти
Lenta.ru

НАСА заявило об изменении ориентации МКС на 540 градусов из-за «Науки»

239
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Незапланированное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» после его присоединения к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота), заявляет НАСА.

В американском космическом агентстве отметили, что «космическая станция остается в хорошем состоянии, а системы работают нормально». «Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации не приблизились к пределам безопасности для систем станции», — добавили в НАСА.

В августе глава американского космического агентства заявил, что российский МЛМ и европейский робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA) «помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс».

29 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в «Роскосмосе» назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

«Наука», в частности, получила дистанционно управляемый робот-манипулятор ERA, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА).


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Робот
Похожие новости
05.08.2021
НАСА взволновало будущее российской «Науки»
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям