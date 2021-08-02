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Названа причина незапланированного включения двигателей модуля «Наука»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Незапланированное включение двигателей на пристыковавшемся к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Такую причину внезапного включения двигателей назвал руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев, передает РИА Новости.

«Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — сказал он.

Соловьев добавил, что в данный момент все системы МКС и МЛМ работают нормально, а сама станция находится в штатной ориентации. По его словам, ситуацию быстро исправили с помощью двигателей модуля «Звезда».

29 июля сообщалось, что на российском МЛМ «Наука» незапланированно включились двигатели. Это подтвердил находящийся на МКС космонавт Олег Новицкий. Согласно данным НАСА, из-за включения двигателей «Науки» МКС изменила свое положение в пространстве.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На МКС «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.


Варвара Кошечкина

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Проекты
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Прогресс ТГК
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