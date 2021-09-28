ВВС США «показали» массированный удар по России

Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская корпорация Lockheed Martin показали на YouTube видео испытаний самолетов C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

В подписи к ролику сообщается, что концепция Rapid Dragon превращает самолеты «в смертоносные платформы для крылатых ракет, которые могут увеличить ударную способность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков». Отмечается, что использование палетов позволяет «наносить удары с большего количества аэродромов и поражать большее количество целей». «Rapid Dragon: привнесение большей массы в бой», — отмечается в подписи.

The Drive отмечает, что таким образом ВВС США и компания Lockheed Martin продемонстрировали испытания Rapid Dragon, прошедшие в августе на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Издание уверяет, что показанный способ использования самолетов «может оказаться полезным, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны, например, с Китаем или Россией».

В июне The Drive сообщило, что самолет MC-130J Commando II ВВС США сбросил груз, имитирующий палету с крылатыми стелс-ракетами JASSM-ER. Соответствующие испытания состоялись в начале текущего года, однако подробности о них появились лишь в июне. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J Commando II в самолет-арсенал. Издание отмечает: в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса палеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет.

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.

Иван Потапов