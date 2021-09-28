Войти
Lenta.ru

ВВС США «показали» массированный удар по России

59
0
0
Крылатая ракета AGM-158B JASSM-ER.
Крылатая ракета AGM-158B JASSM-ER.
Источник изображения: flightglobal.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская корпорация Lockheed Martin показали на YouTube видео испытаний самолетов C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).



В подписи к ролику сообщается, что концепция Rapid Dragon превращает самолеты «в смертоносные платформы для крылатых ракет, которые могут увеличить ударную способность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков». Отмечается, что использование палетов позволяет «наносить удары с большего количества аэродромов и поражать большее количество целей». «Rapid Dragon: привнесение большей массы в бой», — отмечается в подписи.

The Drive отмечает, что таким образом ВВС США и компания Lockheed Martin продемонстрировали испытания Rapid Dragon, прошедшие в августе на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Издание уверяет, что показанный способ использования самолетов «может оказаться полезным, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны, например, с Китаем или Россией».

В июне The Drive сообщило, что самолет MC-130J Commando II ВВС США сбросил груз, имитирующий палету с крылатыми стелс-ракетами JASSM-ER. Соответствующие испытания состоялись в начале текущего года, однако подробности о них появились лишь в июне. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J Commando II в самолет-арсенал. Издание отмечает: в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса палеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет.

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мексика
Россия
США
Продукция
B-52
C-130
C-17
JASSM
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
Наноиндустрия
Похожие новости
11.06.2021
MC-130J ВВС США сбросил «достающие до Сибири» стелс-ракеты
03.03.2021
Буря в Персидской пустыне
27.04.2020
Арктический бастион
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев