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На Украине назвали способ ударить по Сибири

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Источник изображения: Фото: Nichelle Anderson / U.S. Air Force / AP

Ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства, пишет украинское консалтинговое агентство Defense Express.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что дальность обнаружения целей у С-400 «Триумф» составляет 600 километров. Под стратегическими объектами России в Арктике и Сибири в публикации понимается инфраструктура Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе.

В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины.

В том же месяце Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
B-52
JASSM
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
БПЛА
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1 комментарий
№1
09.06.2020 00:37
"Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось". :)

С авторами и владельцами издания все понятно - они гроши  зарабатывают в меру своего ума и таланта, тут вопросов нет.
Вопросы к тем, кто такие издания читает. :) Хотя, может, никто их и не читает.  Но, блин, можно же было интересную и умную статью на ЭТУ ЖЕ тему написать. :(
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