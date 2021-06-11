MC-130J ВВС США сбросил «достающие до Сибири» стелс-ракеты

Самолет MC-130J Commando II Военно-воздушных сил (ВВС) США сбросил груз, имитирующий палету с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), сообщает The Drive.

Соответствующие испытания состоялись в начале текущего года, однако подробности о них появились лишь в июне. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J Commando II в самолет-арсенал. Издание отмечает: в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса палеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет. «По своей сути концепция Rapid Dragon предполагает использование самолетов в качестве грузовиков с оружием для обеспечения дополнительной ударной мощи, особенно во время потенциальных операций более высокого класса против близких [по силе к США] конкурентов вроде Китая или России», — пишет издание.

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке Айтеча Бижева, тогда же прокомментировавшего данную точку зрения, системы противовоздушной обороны России способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.

Иван Потапов