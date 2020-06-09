Войти
Lenta.ru

Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири

59
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики, заявил РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Так он прокомментировал публикацию украинской консалтинговой компании Defense Express, в которой говорится о гипотетическом ударе бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США по стратегическим объектам в Арктике и Сибири без захода в российское воздушное пространство.

«Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия», — объяснил Бижев.

Он напомнил, что Россия имеет на вооружении истребители-перехватчики большого радиуса действия МиГ-31, создававшиеся для противостояния стратегическим бомбардировщикам, и самолеты радиолокационного обнаружения А-50. «Кроме того, в России есть большая номенклатура средств уничтожения крылатых ракет», — добавил генерал.

Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО. Целями, по мнению автора публикации, могли бы стать арктические военные базы России и инфраструктура Северного морского пути.

Россия имеет в Арктике несколько крупных военных баз, например, Арктический Трилистник на одном из островов Земли Франца-Иосифа и Северный Клевер на острове архипелага Новосибирские острова. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в декабре прошлого года заявлял, что над российской частью Арктики планируется создать купол с помощью зенитных ракетных комплексов С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
B-52
JASSM
А-50 ДЛРО
МиГ-31
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
21.09.2017
Полярный бастион
20.01.2015
Новый щит и новый меч
14.11.2013
Зонтик от «Томагавков»
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане