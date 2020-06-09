Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики, заявил РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Так он прокомментировал публикацию украинской консалтинговой компании Defense Express, в которой говорится о гипотетическом ударе бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США по стратегическим объектам в Арктике и Сибири без захода в российское воздушное пространство.

«Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия», — объяснил Бижев.

Он напомнил, что Россия имеет на вооружении истребители-перехватчики большого радиуса действия МиГ-31, создававшиеся для противостояния стратегическим бомбардировщикам, и самолеты радиолокационного обнаружения А-50. «Кроме того, в России есть большая номенклатура средств уничтожения крылатых ракет», — добавил генерал.

Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО. Целями, по мнению автора публикации, могли бы стать арктические военные базы России и инфраструктура Северного морского пути.

Россия имеет в Арктике несколько крупных военных баз, например, Арктический Трилистник на одном из островов Земли Франца-Иосифа и Северный Клевер на острове архипелага Новосибирские острова. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в декабре прошлого года заявлял, что над российской частью Арктики планируется создать купол с помощью зенитных ракетных комплексов С-400.