Российскую часть Арктики защитят противовоздушным куполом с помощью С-400

Северный флот с помощью систем ПВО С-400 "Триумф" создаст над российской частью Арктики противовоздушный купол. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев "Красной звезде".

Моисеев рассказал, что в ближайшие годы Северный флот вооружит системами противовоздушной обороны все арктические дивизионы. Благодаря этому Заполярье будет прикрыто "от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты". Он добавил, что системы С-400 уже поступили на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле.

Основной задачей Северного флота в арктической зоне ответственности командующий назвал обеспечение безопасности государства, а также воздушного пространства над Северным морским путем. Он отметил, что в будущем планируется наращивать возможности ПВО северных рубежей России.

Также командующий ответил на вопрос о главных событиях для североморцев в уходящем году. По его словам, среди боевой и оперативной подготовки были уникальные походы отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, а также Средиземное море и другие районы Мирового океана. Моисеев сказал, что за прошедший учебный год североморцы выполнили около 4,2 тысячи зачетных мероприятий боевой подготовки.