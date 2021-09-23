Глава МИД Таджикистана обратил внимание международного сообщества на действия талибов в афганском Панджшере

Душанбе. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая в Нью-Йорке в рамках Диалога высокого уровня по обеспечению безопасности народа Афганистана, обратил внимание международного сообщества на преступления боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Панджшер.

"Министр иностранных дел в своем выступлении обратил особое внимание на тяжелое положение населения провинции Панджшер, где талибы занимаются не только правонарушением, но и подвергают мирное население пыткам и истязаниям. В этой связи, международные организации и влиятельные страны были призваны как можно скорее остановить это (. . .) беззаконие, оказав содействие открытию дорог для предоставления гуманитарной помощи жителям Панджшера и других регионов Афганистана", - сообщает сайт МИД Таджикистана.

Отмечается, что в своем выступлении Мухриддин, разъяснив позицию Таджикистана по ситуации в Афганистане, заявил о необходимости предоставления скорой гуманитарной помощи народу Афганистана и обеспечения права женщин и девушек на образование, а также создания инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп, в особенности таджиков, составляющих 46% населения этой страны.