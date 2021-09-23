Глава МИД Азербайджана и замгоссекретаря США обсудили ситуацию на Южном Кавказе и договоренности по Карабаху

Баку. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщила пресс-служба азербайджанского ведомства.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации с безопасностью в регионе (на Южном Кавказе - ИФ) и реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по Карабаху. Байрамов отметил, что Азербайджан предпринял конструктивные шаги в этом направлении, но Армения не ответила взаимностью", - говорится в сообщении.