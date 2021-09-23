Космонавты пожаловались на запах в российском модуле МКС

Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле «Звезда», который появился в районе работающей системы кондиционирования воздуха (СКВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос специалиста подмосковного Центра управления полетами о том, каков запах в настоящее время, космонавт Олег Новицкий сказал, что он стал меньше.

В Центре управления полетами отметили, что обе системы СКВ сейчас отключены, и попросили протереть район возможного места появления запаха салфеткой для проведения анализа на Земле. Также космонавтам посоветовали при необходимости включить систему очистки воздуха.

Ранее Олег Новицкий сообщил в ЦУП о сработавшей сигнализации в модуле «Звезда» . После этого экипаж почувствовал запах гари и увидел дым. Космонавтам поручили «как можно скорее» осмотреть приборы системы электропитания и найти источник запаха.

Марина Совина