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Космонавты пожаловались на запах в российском модуле МКС

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Источник изображения: Фото: pixabay.com

Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле «Звезда», который появился в районе работающей системы кондиционирования воздуха (СКВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос специалиста подмосковного Центра управления полетами о том, каков запах в настоящее время, космонавт Олег Новицкий сказал, что он стал меньше.

В Центре управления полетами отметили, что обе системы СКВ сейчас отключены, и попросили протереть район возможного места появления запаха салфеткой для проведения анализа на Земле. Также космонавтам посоветовали при необходимости включить систему очистки воздуха.

Ранее Олег Новицкий сообщил в ЦУП о сработавшей сигнализации в модуле «Звезда» . После этого экипаж почувствовал запах гари и увидел дым. Космонавтам поручили «как можно скорее» осмотреть приборы системы электропитания и найти источник запаха.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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