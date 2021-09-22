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Россию обвинили в нанесении «ядерного удара» по Польше

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

В ходе учений «Запад-2021» российская армия отработала возможность нанесения ядерного удара по войскам НАТО в Польше, пишет Defence Blog, ссылаясь на неназванный источник.

Собеседник обвинил Россию в «моделировании контратак в случае крупномасштабной войны с США и их союзниками по НАТО». «В рамках учений пара бомбардировщиков Ту-22М3 смоделировала нападение на структуру американского военного командования в Польше», — сообщает издание.

Defence Blog отмечает, что в ходе учений были проведены стрельбы из 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М «Малка». «Ее основная задача — стрельбы ядерными артиллерийскими снарядами», — говорится в публикации.

В сентябре в ходе учений «Запад-2021» российские военные впервые применили боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений.

В июне «Бизнес Online», ссылаясь на источник в авиапроме, написал, что Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова запланировал завершить сборку недостроенных почти 30 лет назад стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходили с 10 по 15 сентября.


Иван Потапов

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