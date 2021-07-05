Россия дособерет недостроенные 30 лет назад Ту-22М3 с двигателями с Украины

Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова запланировал завершить сборку недостроенных почти 30 лет назад стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, пишет «Бизнес Online», ссылаясь на источник в авиапроме.

Речь идет о завершении производства минимум двух из четырех недостроенных планеров, у которых имеются готовый фюзеляжах с крыльями, оперением и шасси, но отсутствуют двигатели и бортовое радиоэлектронное оборудование. «Думаю, само железо сохранилось неплохо. А всякого рода прокладки, скорее всего, пришли в негодность», — считает собеседник.

По мнению военного эксперта Андрея Фролова, дособранные самолеты могут получить двигатели НК-25, вывезенные в Россию с Украины и ранее использованные на уже утилизированных Ту-22М. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что эти Ту-22М3 стоило бы оснащать не НК-25, а силовыми агрегатами НК-32, созданными для самолета Ту-160.

Как пишет издание, в оценке стоимости дособираемых Ту-22М3 промышленность и военные могут разойтись. «Завод захочет оценить планеры как новые, а Минобороны попробует заполучить бесплатно», — сказал источник.

В июне российское военное ведомство сообщило, что дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане.

Иван Потапов