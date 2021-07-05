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Россия дособерет недостроенные 30 лет назад Ту-22М3 с двигателями с Украины

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Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова запланировал завершить сборку недостроенных почти 30 лет назад стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, пишет «Бизнес Online», ссылаясь на источник в авиапроме.

Речь идет о завершении производства минимум двух из четырех недостроенных планеров, у которых имеются готовый фюзеляжах с крыльями, оперением и шасси, но отсутствуют двигатели и бортовое радиоэлектронное оборудование. «Думаю, само железо сохранилось неплохо. А всякого рода прокладки, скорее всего, пришли в негодность», — считает собеседник.

По мнению военного эксперта Андрея Фролова, дособранные самолеты могут получить двигатели НК-25, вывезенные в Россию с Украины и ранее использованные на уже утилизированных Ту-22М. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что эти Ту-22М3 стоило бы оснащать не НК-25, а силовыми агрегатами НК-32, созданными для самолета Ту-160.

Как пишет издание, в оценке стоимости дособираемых Ту-22М3 промышленность и военные могут разойтись. «Завод захочет оценить планеры как новые, а Минобороны попробует заполучить бесплатно», — сказал источник.

В июне российское военное ведомство сообщило, что дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
НК-32
Ту-160
Ту-22М
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КАПО Горбунова
Проекты
Авианосец
Военные учения
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