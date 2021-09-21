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В Белоруссии заметили российский танк с «Дроздом»

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ

На видеоролике Министерства обороны России заметили необычную модификацию российского танка. Среди техники гвардейской Кантемировской дивизии, которую грузили на эшелон в Белоруссии, оказался танк Т-80УМ2. Особенностью модификации стал комплекс активной защиты (КАЗ) «Дрозд-2», сообщает «Российская газета».

Танки на видео готовили к возвращению в пункт постоянной дислокации после совместных стратегических учений «Запад-2021». На башне одной из машин можно заметить элементы комплекса активной защиты «Дрозд-2».

Ранее на танках серии Т-80 отрабатывали перспективные КАЗ. Так, Т-80УМ1 получил КАЗ «Арена», разработка которого началась в 1980-х. Модифицированная версия комплекса устанавливается на танк Т-90МС. В свою очередь, Т-80УМ2 оснастили элементами КАЗ «Дрозд-2».

Комплекс «Дрозд-2» стал развитием базовой модели КАЗ. Система предназначена для обнаружения и уничтожения атакующего боеприпаса. КАЗ обеспечивает защиту от кумулятивных гранат и противотанковых ракет. Комплекс разработали в 1980-х, но экономические трудности помешали серийному производству.

Ранее стало известно, что роль условного противника на учениях «Запад-2021» играли бронетранспортеры БТР-70 и танки Т-80УД. Списанную технику уничтожили в ходе отработки отражения атаки.


Даниил Иринин

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