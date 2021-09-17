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В России расстреляли танки Т-80УД

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Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российские танки Т-80УД и бронетранспортеры БТР-70 имитировали вероятного противника на стратегических учениях «Запад-2021». Списанную технику расстреляли танкисты и бойцы мотострелковых подразделений, сообщает «Российская газета».

В ходе учений танки Т-80УД и бронетранспортеры БТР-70 получили специальный камуфляж и опознавательные знаки, которые отличали их от дружественной техники. Списанные машины изображали атаку вероятного противника, которую отразили танкисты и бойцы мотострелковых подразделений.

Танк Т-80УД является модификацией Т-80У с дизельным двигателем 6ТД. Выпуск машины осуществлялся в Харькове, что затрудняло ремонт и модернизацию российских танков. В середине 1990-х годов танки Т-80УД российской армии списали. Всего было выпущено около 850 машин.

БТР-70, принятый на вооружение в 1971 году, применяли в большинстве конфликтов на территории бывшего СССР. Базовые модификации БТР-70 российской армии находятся на хранении. В войсках продолжают эксплуатировать модифицированные БТР-70М с новым двигателем и агрегатами от БТР-80.

Ранее на учениях «Запад-2021» заметили новую боевую машину пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Вооружение машины представлено пушкой калибра 57 миллиметров и двумя типами управляемых ракет.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
БТР-70
БТР-80
Т-80
Т-80У
Эпоха БМ
Проекты
Военные учения
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