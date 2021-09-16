Войти
Российская газета

Списанные танки Т-80УД и БТР-70 стали мишенями на учениях "Запад-2021"

152
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

На совместном стратегическом учении "Запад-2021" впервые были опробованы новейшие образцы отечественной боевой техники. Например, условного противника громили боевые машины пехоты Б-19 - модернизированные БМП-3 с необитаемым ракетно-пушечным модулем "Эпоха". Ранее они официально не демонстрировались.

Роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" также впервые решали задачи по обороне вместе с мотострелковыми подразделениями.

Инженерные комплексы "Земледелие" для срыва "вражеского" наступления производили дистанционное минирование местности.

В небе действовали ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец" и "Ласточка".

В то же время к маневрам привлекли технику, для которой участие в этих мероприятиях стало своеобразным прощальным парадом. Речь идет о старых танках Т-80УД и бронетранспортерах БТР-70, изображавших атаку условного противника. Их в настоящее время считают уже морально и технически устаревшими. Несколько единиц было замечено там, где действовали "Ураны - 9".

Ставшие мишенями боевые машины 70-х и 80-х годов покрасили в камуфляж, отличающийся от традиционного, принятого в российской армии, и нанесли специальные опознавательные знаки. По этим целям открыли огонь окопавшиеся мотострелки и танкисты.

Когда все попытки "агрессора" прорвать оборону были сорваны и началось контрнаступление, на поле боя осталось несколько горящих бэтээров и "восьмидесятых".

Т-80УД находились на вооружении более четверти века. Возможно, они бы эксплуатировались еще дольше, но танки были выпущены в Харькове и в качестве двигателя на них использовались 1000-сильные двухтактные дизельные двигатели 6ТД. Из-за позиции украинской стороны полноценный ремонт таких силовых установок был сильно затруднен, поэтому, как только выработался ресурс, гусеничные бронированные "иномарки" вывели из войск.

БТР-70 участвовали в войне в Афганистане, в конфликтах на территории бывшего СССР. В настоящее время в войсках находятся лишь усовершенствованные варианты. Так, бензиновые пожароопасные двигатели заменили на дизельные, провели другие изменения, в результате бронетранспортеры по своим характеристиками практически сравнялись с более современными БТР-80. Образцы, которым не посчастливилось пройти модернизацию, списываются, и какая-то часть из них становится мишенями.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
БТР-70
БТР-80
Иноходец БЛА
Нерехта РТК
Т-80
Т-80У
Уран-9
Эпоха БМ
Проекты
Военные учения
Робот
Похожие новости
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
23.03.2016
Лицензия на стабильность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год