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Российская газета

Т-80 с комплексом активной защиты был замечен на учениях "Запад-2021"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Т-80УМ2 с комплексом активной защиты (КАЗ) "Дрозд-2" замечен после завершения совместных стратегических учений "Запад-2021".

Боевая машина была продемонстрирована в видеоматериале Министерства обороны России, размещенном на сайте телеканала "Звезда". Ее в числе другой бронетехники гвардейской Кантемировской дивизии погрузили на железнодорожный эшелон на одной из белорусских станций для дальнейшего возвращения в пункт постоянной дислокации

Известно, что ранее на "восьмидесятых" отрабатывались два типа КАЗ: "Арена" и уже упомянутый "Дрозд-2".

Первый был установлен на созданном в Омске Т-80УМ1 "Барс". Эта боевая машина неоднократно демонстрировалась на проводившихся здесь оружейных выставках, как и Т-80УМ2.

Данная техника всегда вызывала большой интерес как у гостей, так и у и отечественных и зарубежных специалистов.

Понятно почему: эти системы, способные сбивать реактивные противотанковые боеприпасы, выпущенные из ручных и станковых гранатометов, выстрелы безоткатных орудий, противотанковые управляемые ракеты, делали наши танки на момент создания самыми защищенными в мире. А ведь у них еще была мощная многослойная броня и встроенная динамическая защита, которая выдерживала попадания бронебойных подкалиберных снарядов, в том числе с урановыми сердечниками.

К сожалению, по ряду причин КАЗ пока не получили у нас широкого распространения, поэтому участие Т-80УМ2 в "Западе-2021" можно назвать еще одной сенсацией закончившихся широкомасштабных учений.

Также в операциях против условного противника были задействованы Т-80УЕ-1, командирские Т-80УК.


Алексей Моисеев

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