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Naked Science

Россия спустила на воду ракетный корабль «Град»

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские судостроители спустили на воду новый малый ракетный корабль проекта 21631. Его передадут флоту в следующем году.

О спуске на воду нового ракетного корабля «Град» для Балтийского флота со ссылкой на начальника Управления кораблестроения Главного командования ВМФ Ильяса Шигапова сообщил ТАСС.

Речь идет о многоцелевом малом ракетно-артиллерийском корабле третьего ранга (МРК) проекта 21631 «Буян-М», который имеет управляемое вооружение. Он предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах.

«Град» — десятый представитель проекта 21631. Головной корабль серии — «Град Свияжск» — спустили на воду в 2013 году и передали заказчику в 2014-м. Всего в серии будет 12 единиц такого типа.

Водоизмещение (стандартное) проекта 21631 составляет 850 тонн. Длина (наибольшая) — 74,1 метра, ширина — 11 метров. В состав экипажа входят 36 человек.

Ударное ракетное вооружение представлено одной установкой 3С14 на восемь ячеек для ракет типа «Оникс» и «Калибр». В носовой части корабля расположена 100-миллиметровая пушка А-190 «Универсал». Он также имеет одну 30-миллиметровую зенитную установку АК-630М-2, зенитные ракеты и пулеметы разного калибра. Автономность плавания — десять суток.

Представителей проекта успели опробовать в боевых условиях. В частности, 7 октября 2015-го «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» обстреляли из Каспийского моря позиции исламистов в Сирии.

«Углич»

Источник изображения: wikipedia

Среди достоинств кораблей проекта 21631 выделяют их способность передвигаться в разных условиях, включая реки, озера и мелководные заливы. Если говорить о недостатках, эксперты указывают на относительно слабую ПВО, ограниченную автономность и недостаточную мореходность. Последнее почти не позволяет использовать корабли при шторме свыше пяти баллов.

В последние годы наблюдается существенное усиление российского ВМФ. Напомним, в конце августа был подписан контракт на поставку Минобороны новых гиперзвуковых ракет «Циркон».

Известно, что на испытаниях ракета достигала скорости М=8. Дальность ее полета, по некоторым данным, превышает 1000 километров.

В обозримом будущем «Циркон» должны получить самые разные надводные корабли и субмарины российского ВМФ. В их числе — новейшие фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные субмарины проекта 885М.

Одну из таких подлодок — К-573 «Новосибирск» — Россия летом впервые вывела в море. Это третий корабль проекта, передать флоту его хотят в этом году.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Град Свияжск
Новосибирск АПЛ
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Проекты
21631 Буян-М
22350
885 Ясень
БФ
ГЗЛА
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