Малый ракетный корабль "Град" спустили на воду

Он будет передан Балтийскому флоту в 2022 году

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 17 сентября. / ТАСС/. Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 будет передан Балтийскому флоту в следующем году. Об этом в пятницу на торжественном спуске корабля на воду на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького сообщил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.

"Малый ракетный корабль "Град" предназначен для Балтийского флота. Это 10-й корабль. Девять кораблей уже служат. Они доказали свою высокую эффективность, своего оружия, вообще мореходные качества при выполнении специальных задач, боевых задач в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шигапов.

По его словам, сдача корабля запланирована на следующий год. "В конце следующего года он поступит в состав Военно-морского флота, на Балтийский флот", - сказал Шигапов.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик - АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") являются многоцелевыми кораблями класса "река - море", оснащенными современными образцами вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Корабли данного проекта строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького с 2010 года.