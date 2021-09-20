Войти
ТАСС

Малый ракетный корабль "Град" спустили на воду

580
0
0
Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631
Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631.
Источник изображения: © Аделя Зиатдинова/ТАСС

Он будет передан Балтийскому флоту в 2022 году

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 17 сентября. / ТАСС/. Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 будет передан Балтийскому флоту в следующем году. Об этом в пятницу на торжественном спуске корабля на воду на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького сообщил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов.

"Малый ракетный корабль "Град" предназначен для Балтийского флота. Это 10-й корабль. Девять кораблей уже служат. Они доказали свою высокую эффективность, своего оружия, вообще мореходные качества при выполнении специальных задач, боевых задач в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шигапов.

По его словам, сдача корабля запланирована на следующий год. "В конце следующего года он поступит в состав Военно-морского флота, на Балтийский флот", - сказал Шигапов.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик - АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") являются многоцелевыми кораблями класса "река - море", оснащенными современными образцами вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Корабли данного проекта строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького с 2010 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ЗДЗ Горького
ЗПКБ ОАО
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Похожие новости
15.09.2021
В Зеленодольске состоится торжественный спуск на воду малого ракетного корабля проекта 21631 "Град"
03.12.2019
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
11.10.2019
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
11.07.2018
Зеленодольские корабелы заложат 12-й в серии малый ракетный корабль - носитель "Калибров"
27.10.2016
"Они способны простреливать всю Европу": зачем зеленодольские "Буяны" прошли Ла-Манш?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)