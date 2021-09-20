В Генштабе заявили, что "Запад" показал совместимость военного управления РФ и Белоруссии

Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений воинских контингентов Белоруссии, Казахстана и России, показавших наилучшие результаты во время маневров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Органы военного управления России и Белоруссии показали полную совместимость средств управления и высокий уровень взаимодействия на совместных стратегических учениях "Запад-2021". Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ со ссылкой на заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Истракова.

"Данное учение являлось завершающий этапом совместной подготовки вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, проводимом раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления. Высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач", - сказал Истраков на торжественной церемонии закрытия учений на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

Также во время церемонии состоялось награждение участников учений воинских контингентов Белоруссии, Казахстана и России, показавших наилучшие результаты во время маневров. "Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей", - отметил Истраков.

В церемонии также приняли участие министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин и заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что войска Западного военного округа, Воздушно-десантные войска и авиация Воздушно-космических сил России возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигонов Обуз-Лесновский и Брестский (Белоруссия) после завершения стратегических учений "Запад-2021".