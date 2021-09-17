Российская армия получила зенитную ракетную систему С-500

Стало известно о начале поставок Вооруженным силам России зенитной ракетной системы С-500. Ранее сообщалось о закупке Минобороны первых таких комплексов.

Вооруженные силы России получили С-500 — зенитный ракетный комплекс нового поколения. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. О какой версии системы идет речь, не уточняется.

Государственные испытания С-500 начали в прошлом году. Ранее заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что первые образцы военным поставят в 2021-м, а серийные поставки стартуют в 2025 году.

В июле источник ТАСС в военно-промышленном комплексе отмечал, что Министерство обороны подписало соглашение на закупку ЗРС С-500. Как тогда сообщалось, производитель системы — «Алмаз-Антей» — поставит более десяти новых комплексов.

Испытание С-500 / ©МО РФ

До сих пор многие ключевые характеристики С-500 не известны широкой публике. По информации СМИ, при его создании использовали принцип раздельного решения боевых задач (в зависимости от целей).

Дальность стрельбы ЗРС, по некоторым данным, достигает 600 километров. Комплекс может поражать цели на высоте до 200 километров. В российской армии С-500 дополнит систему С-400, принятую на вооружение в 2007 году.