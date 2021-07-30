Войти
Naked Science

Источник: Минобороны закупило первые комплексы С-500

284
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

По словам источника ТАСС в военно-промышленном комплексе, оборонное ведомство подписало контракт на закупку зенитных ракетных систем С-500. Концерн «Алмаз-Антей» поставит больше десяти таких комплексов.

Зенитный ракетный комплекс С-500 — одна из главных оборонных новинок России. Как сообщил ТАСС, вскоре Воздушно-космические силы должны получить первые такие комплексы. Контракт между Министерством обороны и концерном «Алмаз-Антей» предполагает поставку более десяти систем нового типа. Начать серийные поставки должны в первой половине следующего года.

Источник агентства также отметил, что сейчас на одном из южных российских полигонов проходят государственные испытания системы. Пока речь идет о наземном варианте, однако в будущем может появиться корабельная версия. Ранее стало известно, что ее могут установить, в частности, на перспективный российский авианосец.

Испытание С-500 / ©МО РФ Завершить госиспытания С-500 планируют в конце года. Возможный срок начала эксплуатации — середина десятилетия.

Предполагается, что комплекс сможет бороться с потенциальными средствами воздушно-космического нападения на высотах до 200 километров и дальности до 500 километров. Он предназначен в том числе для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. В войсках С-500 дополнит такие системы, как С-400, уже принятую на вооружение.

Несколько лет назад стало известно о завершении испытаний самой дальнобойной ракеты для С-400 — 40Н6Е. Предполагается, что она сможет поражать цели на дальности до 400 километров, обеспечив комплексу принципиально новые возможности (изначально систему приняли на вооружение без специальной «длинной руки»).

ЗРС С-400 «Триумф»

Источник изображения: wikipedia

40Н6Е представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, имеющую аэродинамические рули-стабилизаторы. Она позволит С-400 бороться с объектами, находящимися за пределами видимости наземных радаров. Ракету оснастили головкой самонаведения, которая обеспечивает ей возможности самостоятельного наведения на цель на итоговом участке траектории. Изделия такого типа хотят применять и для комплекса С-500.

Отметим также, что в 2019-м стало известно о поставке Минобороны первых С-350 — ЗРК средней дальности, которые иногда условно относят к новому поколению. С-350 рассматривают как замену для С-300ПС и «Бук-М1-2», а также дополнение для С-400. Он может эффективно бороться с различными аэродинамическими и баллистическими целями, в частности — с крылатыми ракетами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
40Н6
Бук-М1
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
Похожие новости
17.07.2020
Зенитно-ракетные войска России обретают новый облик
09.07.2020
Жэньминь жибао (Китай): чем так привлек внимание всего мира зенитный ракетный комплекс С-350, продемонстрированный на Красной площади?
06.05.2019
Вместо С-400: какие системы ПВО будут закупать российские военные
12.09.2018
Гуаньча (Китай): Что показала "Армия-2018"? (часть 1)
19.08.2016
Утрата доверия с последующим восстановлением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:38
  • 1008
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре