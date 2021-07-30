Источник: Минобороны закупило первые комплексы С-500

По словам источника ТАСС в военно-промышленном комплексе, оборонное ведомство подписало контракт на закупку зенитных ракетных систем С-500. Концерн «Алмаз-Антей» поставит больше десяти таких комплексов.

Зенитный ракетный комплекс С-500 — одна из главных оборонных новинок России. Как сообщил ТАСС, вскоре Воздушно-космические силы должны получить первые такие комплексы. Контракт между Министерством обороны и концерном «Алмаз-Антей» предполагает поставку более десяти систем нового типа. Начать серийные поставки должны в первой половине следующего года.

Источник агентства также отметил, что сейчас на одном из южных российских полигонов проходят государственные испытания системы. Пока речь идет о наземном варианте, однако в будущем может появиться корабельная версия. Ранее стало известно, что ее могут установить, в частности, на перспективный российский авианосец.

Испытание С-500 / ©МО РФ Завершить госиспытания С-500 планируют в конце года. Возможный срок начала эксплуатации — середина десятилетия.

Предполагается, что комплекс сможет бороться с потенциальными средствами воздушно-космического нападения на высотах до 200 километров и дальности до 500 километров. Он предназначен в том числе для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. В войсках С-500 дополнит такие системы, как С-400, уже принятую на вооружение.

Несколько лет назад стало известно о завершении испытаний самой дальнобойной ракеты для С-400 — 40Н6Е. Предполагается, что она сможет поражать цели на дальности до 400 километров, обеспечив комплексу принципиально новые возможности (изначально систему приняли на вооружение без специальной «длинной руки»).

ЗРС С-400 «Триумф» Источник изображения: wikipedia

40Н6Е представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, имеющую аэродинамические рули-стабилизаторы. Она позволит С-400 бороться с объектами, находящимися за пределами видимости наземных радаров. Ракету оснастили головкой самонаведения, которая обеспечивает ей возможности самостоятельного наведения на цель на итоговом участке траектории. Изделия такого типа хотят применять и для комплекса С-500.

Отметим также, что в 2019-м стало известно о поставке Минобороны первых С-350 — ЗРК средней дальности, которые иногда условно относят к новому поколению. С-350 рассматривают как замену для С-300ПС и «Бук-М1-2», а также дополнение для С-400. Он может эффективно бороться с различными аэродинамическими и баллистическими целями, в частности — с крылатыми ракетами.