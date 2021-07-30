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ТАСС

Источник: подписан контракт на поставку ВКС более 10 систем С-500 "Прометей"

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Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подписало контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" на поставку первой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Минобороны РФ подписало контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) более 10 систем "Прометей". Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года", - сказал он в кулуарах авиасалона МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

По словам собеседника агентства, в настоящее время "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России". Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

Собеседник отметил, что "Прометей" способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 км и на дальности до 500 км.

Источник отметил, что сейчас государственные испытания проходит наземный вариант ЗРС С-500. "В случае необходимости он может стать корабельным", - добавил он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет от разработчика системы концерна ВКО "Алмаз-Антей".

ЗРС С-500

20 июля Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

28 июня на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов президент РФ Владимир Путин сообщил, что на боевое дежурство в России вскоре будут поставлены новые уникальные системы вооружений. "Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал он.

У С-500 нет аналогов в мире. Она предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".

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