Вице-премьер Борисов: начались поставки ракетного комплекса С-500 в Вооруженные силы

ТЮМЕНЬ, 16 сен — РИА Новости. Госиспытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались поставки комплекса в Вооруженные силы, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

"И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", — сказал он.

Вице-премьер не уточнил, о каких именно модификациях идет речь.

Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявлял, что военные планируют получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется в 2025-м. В июле ведомство сообщило, что после завершения полного цикла проверок систему передадут подмосковному объединению ПВО-ПРО.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система может уничтожить не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и другие), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, он может обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду. Система может сбить и боевые блоки гиперзвуковых ракет.

По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.