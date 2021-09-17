Войти
Lenta.ru

Российские войска начали получать С-500

245
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия, передает ТАСС заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, сделанное в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — сказал чиновник.

Борисов назвал первого возможного покупателя С-500 «Прометей». По его словам, им может стать Индия. «Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», — сказал вице-премьер.

В июне «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что С-500 «Прометей» получит специальные боеприпасы, предназначенные для уничтожения боеголовок баллистических ракет противника.

В мае журнал The National Interest заявил, что российский С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
03.12.2020
The National Interest (США): зенитно-ракетный комплекс С-500, убийца истребителя F-35, появится в следующем году
18.07.2019
Юрий Борисов: у директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги
03.12.2018
Су-35 вступает в бой
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники