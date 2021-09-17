Российские войска начали получать С-500

Государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия, передает ТАСС заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, сделанное в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — сказал чиновник.

Борисов назвал первого возможного покупателя С-500 «Прометей». По его словам, им может стать Индия. «Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», — сказал вице-премьер.

В июне «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что С-500 «Прометей» получит специальные боеприпасы, предназначенные для уничтожения боеголовок баллистических ракет противника.

В мае журнал The National Interest заявил, что российский С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Иван Потапов