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Российский С-500 получит новые ракеты

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» получит специальные боеприпасы, предназначенные для уничтожения боеголовок баллистических ракет противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Успешные испытания боеприпасов прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После серии пусков подтвердились заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — пишет газета.

По словам собеседника, эти же боеприпасы будут задействованы в модернизированной стационарной системе противоракетной обороны (ПРО) Москвы.

По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, речь может идти об обновленной ракете 53Т6М. Специалист считает это маловероятным, поскольку «тогда должны скоро продемонстрировать и мобильную пусковую установку». Корнев отметил, что 53Т6М в длину достигает десяти метров, а ее масса составляет несколько тонн. Согласно Корневу, существует более вероятный вариант, когда С-500 «Прометей» получает ракету, по своим возможностям напоминающую 53Т6М, но менее объемную.

В мае журнал The National Interest заявил, что российский С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПРС-1М
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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