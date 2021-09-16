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Американская разведка: Китай наращивает ядерные силы по российской модели (The Washington Times, США)

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Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на военном параде
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на военном параде.
Источник изображения: © РИА Новости, Анна Раткогло

Руководители американских разведок обсуждают усилия по перевооружению своих ведомств для противодействия Китаю. Они считают, что ядерная триада русских убедительна и эффективна, поэтому китайцы во многом ориентируются на нее и хотели бы иметь такую же.

В своем широкомасштабном наращивании ядерных сил Китай сознательно подражает ядерным силам России, заявил во вторник директор Управления военной разведки США.

Глава Управления военной разведки генерал-лейтенант Скотт Берриер (Scott Berrier) сообщил, что китайские вооруженные силы развиваются как на обычном, так и на ядерном фронте, причем ядерные элементы - один из важнейших моментов модернизации.

"Если говорить об угрозах существованию, то ядерная триада русских убедительна и эффективна, и я полагаю, что китайцы во многом ориентируются на нее и хотели бы иметь такую же", - сообщил генерал Берриер.

Комментарии генерала Берриер прозвучали на конференции во вторник, где он и пятеро других высокопоставленных руководителей разведки заявили, что шпионские агентства США переоснащаются, чтобы противостоять вызову коммунистического Китая, не оставляя при этом усилий по борьбе с исламским экстремизмом. На конференции было подробно рассказано, как подъем Китая ставит перед США новые и новые задачи в сфере безопасности, экономики и политики.

Генерал Берриер сказал, что президент Китая Си Цзиньпин запустил трехцелевую стратегию: дисциплинировать руководство как правящей Коммунистической партии, так и Народно-освободительной армии, финансировать национальную мощь с помощью инициативы "Один пояс и один путь" и энергично укреплять вооруженные силы.

Ядерная триада Китая включает в себя развертывание до 400 новых ракет большой дальности шахтного базирования, недавно обнаруженных на коммерческих спутниковых фотографиях на западе страны. В шахтах будут размещены новые китайские ракеты DF-41, каждая из которых несет до десяти боеголовок.

Помимо этого в китайскую ядерную триаду входят новые ракетные подводные лодки и новые бомбардировщики-невидимки, способные нести ядерное оружие.


Билл Герц (Bill Gertz)

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-41
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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