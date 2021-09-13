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Техкульт

NASA тестирует цифровой экран, который заменит стекло в кабинах новейших сверхзуковых самолетов

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Цифровой экран

Специалисты исследовательского центра НАСА в Лэнгли, штат Вирджиния завершили испытания системы внешнего обзора XVS (eXternal Vision System) с видеоэкраном 4К, которая заменит переднее стекло кабины экспериментального сверхзвукового самолета, построенного по так называемой «тихой сверхзвуковой технологии» – Х-59 QueSST.

Если вспомнить первые пассажирские сверхзвуковые самолеты – французский «Конкорд» и советский Ту-144, то проблема улучшения обзора при посадке и взлете была решена за счет частичного опускания их носовой части. Разработчики Х-59 пошли дальше. Для его удлиненного носа прежняя методика не подходит, и ее решили заменить видеоэкраном и дополнительным дисплеем, обеспечивающими полноценный передний обзор при взлете и заходе на посадку.

Цифровой экран

В процессе летных испытаний специалисты НАСА установили на двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft King Air UC-12B камеру, систему XVS на специальной платформе, где находились компьютерные процессоры, сетевое оборудование, элементы для передачи видео и электроэнергии. Экипаж состоял из двух пилотов, при этом один вел самолет визуально, а другой – глядя на экран XVS. В результате серии тестовых полетов инженеры провели параллельное сравнение действий обоих пилотов, замерив время, необходимое каждому из них для нажатия определенной кнопки в момент обнаружения цели. Специалисты протестировали платформу на устойчивость к вибрации и убедились, что она не подведет в полете на Х-59, а также собрали необходимую информацию для корректировки конструкции при ее установке на экспериментальный самолет.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Ту-144
Х-59
Компании
Beechcraft
NASA
Проекты
ИТ
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