Defense News (США): угроза Китая и России нависает над рутинными операциями ВВС США по всему миру

На фоне вывода американских войск из Афганистана автор, скатываясь к риторике времен холодной войны, рассуждает о перспективах военных операций США по всему миру и, в частности, об эффективности действий ВВС в условиях противостояния с Россией и Китаем. Индо-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток, Центральная Азия, Аляска, — везде у американцев нашлись уязвимые места.

Центральное командование ВВС США уже начало адаптироваться к соперничеству крупных держав и другими способами

Руководство ВВС США обещает вернуться на позиции в духе холодной войны в отношении Китая и России, надеясь получить передышку после контртеррористических операций последних двух десятилетий теперь, когда Америка свернула свое присутствие в Афганистане.

Индо-Тихоокеанский регион и Европа часто фигурируют в качестве основной арены гражданского, военного и экономического противостояния Китаю и России. Однако из разговоров с командующими военно-воздушными силами США по всему миру становится ясно, как это соперничество влияет на их операции на их "задних дворах", - от поддержки, оказываемой Соединенными Штатами вооруженным силам других стран, до попыток научиться развертывать силы "из чистого поля".

Военное руководство все чаще говорит о противостоянии Америка - Китай, которое теперь стало неотъемлемой составляющей планов по расходованию бюджета ВВС США, их стратегического планирования и программы подготовки военнослужащих.

"Мы являемся господствующей военной державой, пока не оказываемся на расстоянии около 1000 миль от Китая, - там все начинает меняться, - сказал секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) в интервью изданию Air Force Times 13 августа. - Китай проявляется большую осмотрительность и стратегическую проницательность в вопросе развертывания средств, призванных удерживать нас подальше от их части мира".

Но борьба с Китаем уже идет, проверяя на прочность международные партнерства Америки, ставя под сомнение надежность каналов военных поставок и возвращая разговоры о холодной войне теперь, когда продолжительные конфликты Америки на Ближнем Востоке отходят на второй план.

Министерству военно-воздушных сил США приходится ломать голову над возможными путями решения китайского вопроса - и связанных с ним вопросов модернизации, - одновременно решая множество других проблем, среди которых нехватка пилотов, с которой пока не удается справиться, сохраняющиеся трудности, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, огромные расходы на техническое обслуживание самолетов, устаревшие ИТ-системы, а также пандемия коронавируса.

Министерству необходимо решать эти проблемы, в противном случае его ждут неудачи на мировой арене.

"Вопрос, который не дает мне уснуть по ночам, - что будет, когда за нашими дипломатами больше не будет стоять мощь ВС США и нашей экономики?- сказал глава штаба ВВС США генерал Чарльз Браун (Charles Brown) 6 августа. - Это такой мир, в котором никто из нас не захочет жить".

Браун, бывший командующий Тихоокеанскими ВВС США, часто говорит о стремлении ВВС добиться выделения почти 26 миллиардов долларов на закупку техники и 40 миллиардов долларов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые могли бы повысить шансы ВВС на победу в случае вооруженного конфликта с сильными армиями других стран.

Соединенным Штатам необходимы эти усовершенствования, чтобы иметь возможность вести полномасштабную войну с Китаем, однако "они не заменят собой эффективное гражданско-военное соперничество на глобальном уровне", как написал Энтони Кордесман (Anthony Cordesman), эксперт по военной стратегии в Брукингском институте, в докладе, опубликованном 3 августа.

Это соперничество все ярче себя проявляет в зоне ответственности Южного командования ВС США, как сказал генерал-майор Барри Корниш (Barry Cornish), глава 12-й воздушной армии, которая обеспечивает силы и средства авиации для проведения операций в Центральной и Южной Америке.

Низкие доходы населения, проблемы с продуктами питания и получением медицинской помощи в этом регионе в сочетании с нестабильностью, причинами которой становятся народные волнения, преступность, частые природные катаклизмы и пандемия covid-19, делают этот регион привлекательной мишенью для хищнически настроенных стран, стремящихся вбить клин между местным населением и Соединенными Штатами.

"Наш основной приоритет здесь - это сосредоточенность на международной преступности и методах борьбы с ней, однако одним из звеньев в этой цепи является вредоносная деятельность китайского государства", - сказал Корниш в интервью Air Force Times 10 августа. В распоряжении американских сил здесь есть различные средства доставки по воздуху, самолеты-разведчики, а также самолеты, которые используются для миссий по отправке гуманитарной помощи после землетрясений и ураганов.

По словам Корниша, вооруженные силы потратили недостаточно времени на то, чтобы проанализировать, как присутствие Китая может повлиять на ситуацию в Южном полушарии. Он добавил, что звучащие от других стран предложения предоставить военную подготовку, а также помощь в области инфраструктуры ослабляют партнерские отношения Соединенных Штатов.

Чтобы эффективнее бороться с китайским влиянием и международной преступностью, Южное командование ВВС США собирает экспертов в различных областях, формирует из них межфункциональные команды, чтобы те решали проблемы по мере их возникновения.

"Нам требуется усилить разведку, наблюдение и рекогносцировку, чтобы продолжить разбираться в том, что из себя представляет вредоносное влияние Китая, - сказал Корниш. - Это экспансивная деятельность, инициатива "Один пояс, один путь", множество шагов в области незаконной добычи полезных ископаемых, вырубки леса, вылова рыбы. Китай вытягивает ресурсы из наших партнеров в те моменты, когда они меньше всего могут себе это позволить".

Вовлеченность Китая тоже может мешать Соединенным Штатам оценивать то, как ситуации развиваются в разных странах. Когда в июле тысячи кубинцев вышли на массовые антиправительственные протесты, способность вооруженных сил США следить за событиями в этой стране была ограничена особенностями телекоммуникационной инфраструктуры, которую построили китайцы и которая позволяет фильтровать информацию, поступающую во внешний мир.

Корниш старается помешать противникам Америки расширить их присутствие и влияние в этом регионе, предоставляя оборудование и военную подготовку уязвимым нациям, - примерно то же самое он делал, когда занимал руководящие позиции в рядах американских сил в Афганистане.

Когда его спросили, как провал афганских вооруженных сил после двух десятилетий американской поддержки отразится на партнерских отношениях Соединенных Штатов с другими странами, Корниш ответил, что это лишь доказывает ценность устойчивости.

"Мы не видим необходимости в продажах большого количества военного оборудования и техники в этом полушарии, потому что по большей части ситуация здесь мирная, - объяснил Корниш. - Но это не значит, что они не хотят укрепить свои военно-воздушные силы. Мы хотим убедиться, что эта помощь также согласуется с их долгосрочными системами ценностей и что это не просто временные решения, которые они могут получить от Китая или России в отсутствие какого-либо плана технического обслуживания".

В 2020 году работа команд инструкторов по обеспечению мобильности, встречи экспертов в конкретных областях и другие форматы культурного обмена приостановились из-за пандемии, о чем сказал Корниш. Такие инструменты, как Zoom и WhatsApp, помогли, однако сейчас военнослужащие ВВС уже готовы возобновить свои личные поездки в Латинскую Америку.

Между тем намного севернее у 1-й воздушной армии США тоже масса дел. Ее военнослужащие помогают лечить пациентов с covid-19 и вакцинировать населения по всей стране. Они защищают Вашингтон, они следят за баллистическими ракетами, которые могут нанести удар по их родине, они борются с лесными пожарами, последствиями ураганов и помогают в поисках пропавших людей.

Их новая миссия - обеспечение воздушной поддержки Космического командования США - подчеркивает стремление этих сил обогнать другие страны и в этой сфере.

Возможно, Пентагон уделяет основное внимание соперничеству с Китаем, но Россия захватывает все больше путей в Арктике для доставки оружия к берегам Соединенных Штатов по воде, а также осваивает воздушные маршруты вокруг Аляски, Канады, Гренландии и Исландии, о чем рассказал командующий 1-й воздушной армией США генерал-лейтенант Кирк Пирс (Kirk Pierce).

Россия демонстрирует высокую активность у берегов Аляски. В апреле генерал-лейтенант Дэвид Крамм (David Krumm) сказал, что военно-воздушным формированиям пришлось прилагать массу усилий, чтобы перехватывать российские самолеты - в 2020 году они перехватили более 60 российских военных самолетов.

По словам Пирса, ВВС необходимо "восстановить свою мышечную память", чтобы осуществлять воздушное патрулирование с использованием истребителей четвертого и пятого поколений по всей территории Северного командования США, а не только в Европе, где Россия является главной проблемой, как в физическом, так и в цифровом пространстве.

Его подразделение сейчас находится на заключительном этапе установки столь необходимых РЛС с активной фазированной антенной решеткой на истребители F-16. По словам Пирса, это оборудование позволит обнаруживать малозаметные самолеты и ракеты. "Крылатые ракеты, которые были разработаны в России и Китае, дальность этих ракет, характеристики, которыми обладают гиперзвуковые крылатые ракеты, - подобное оружие не станут разрабатывать для того, чтобы вести бои на территории Европы", - объяснил Пирс.

Команда Пирса сейчас все чаще проходит боевую подготовку на крайнем севере, где низкие температуры и дальние расстояния представляют собой уникальные препятствия для проведения воздушных операций и поддержания связи. В феврале следующего года 1-я воздушная армия будет отрабатывать обеспечение материально-техническими средствами операций по обороне внутренних территорий страны с Аляски, из Канады и Гренландии.

"Есть ли у сил безопасности или у людей из тылового обеспечения нужное оборудование, чтобы во время полетов они не получили обморожения?- пояснил он. - В Миннесоте холодно, но там не минус 40 градусов, как, к примеру, на авиабазе Туле в Гренландии".

По словам Пирса, глава боевого авиационного командования генерал Марк Келли (Mark Kelly) в настоящее время обдумывает, какие ресурсы необходимы Пирсу, чтобы его 1-я воздушная армия могла выполнять все свои функции внутри ВВС, Северного командования и НОРАД (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

"Мы не рассчитаны на то, чтобы выполнять все то, что вы просите нас делать, - объяснил Пирс. - Мы способны сделать многое, имея в своем распоряжении ограниченные ресурсы, но трудно делать многое, не имея в своем распоряжении ничего".

Вовлеченность России в дела Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии тоже может повлиять на будущее Америки в этом регионе. Центральное командование ВВС США пытается найти свое место в Национальной оборонной стратегии, где приоритетное внимание уделяется соперничеству крупных держав, а не контртеррористическим операциям.

Американские и российские военные беседуют друг с другом минимум по пять раз в день в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve) - военной операции вооруженных сил США и их союзников против "Исламского государства"* в Ираке и Сирии, о чем сообщил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Грегори Гюйо (Gregory Guillot) в интервью изданию Air Force Times в начале августа. Россия поддерживает режим Асада в сирийской гражданской войне, тогда как Соединенные Штаты поддерживают антиправительственные повстанческие силы.

"Они там, они летают в том же воздушном пространстве, что и мы, и у них совершенно другая миссия, - сказал Гюйо. - В результате мы оказываемся - пусть и не в состоянии конфликта с ними, но, несомненно, по разные стороны от разделительных линий в воздушном пространстве". "Они будут испытывать нас на прочность, а мы будем отвечать им исключительно профессиональным образом", - добавил он.

Опосредованные войны между Соединенными Штатами и Россией подпитывали конфликты в этом регионе в течение нескольких десятилетий, в результате чего сложились условия для роста влияния "Талибана"* в 1990-х годах.

Несмотря на уход американских военных из Афганистана - позже в этом году Соединенные Штаты завершат и свою миссию в Ираке, - представители ВВС сообщают, что военная авиация продолжит наносить авиаудары по объектам "Талибана", "Аль-Каиды"* и "Исламского государства" в случае необходимости - с других баз в этом регионе.

За первые семь месяцев 2021 года самолеты Соединенных Штатов и их союзников совершили около 400 авиаударов на территории Центрального командования - это значительное уменьшение по сравнению с данными за тот же период последних нескольких лет.

"Мы переживаем переходный момент, - сказал Гюйо. - Мы адаптируемся к меняющейся политической и оперативной ситуация в этом регионе. Угроза меняется - и возрастает во многих смыслах".

Сюда относятся дешевые дроны, оборудованные камерами или взрывчаткой, ракеты класса "земля-воздух" и средства электронного подавления сигналов, а также тактика террористов-смертников, которая унесла жизни 13 американских военнослужащих в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле 26 августа.

По словам Гюйо, Центральному командованию ВВС США удалось укрепить систему защиты от атак по базам, таким как удар, нанесенный Ираном в январе 2020 года по иракской базе Айн аль-Асад, в результате которой было ранено более 30 американских военнослужащих. Если объединить все кинетические и некинетические средства обороны базы, это позволит более эффективно обнаруживать и уничтожать потенциальные угрозы.

Центральное командование ВВС США уже начало адаптироваться к соперничеству крупных держав и другими способами. Его руководители перебрались из Катара в Южную Калифорнию, чтобы проводить операции удаленно на тот случай, если по базе будет нанесен удар.

Оно поддержало идею развертывания сил быстрого реагирования и пытается решить, каким образом можно распределить ресурсы между этим и другими регионами.

К примеру, оно сейчас оно отправляет ненужные самолеты-заправщики обратно, чтобы ими могли пользоваться другие, вместо того чтобы оставлять их на местах на всякий случай. И вместо того, чтобы отправиться напрямую к Центральному командованию ВС США бомбардировщики, возможно, остановятся на некоторое время в Европе, а уже затем полетят на Ближний Восток.

"Мы могли бы делать меньше в некоторых районах, но я просто не знаю, - добавил Гюйо. - Я не вижу каких-то значительных изменений в смысле воздушного компонента".

* - террористические организации, запрещенные на территории РФ.

Рейчел Коэн (Rachel Cohen)