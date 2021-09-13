«Буран» раздора. Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан?

В сентябре 2021 года на сайте НПО «Молния» появилось сообщение о планах вернуть орбитальный корабль «Буран» в Россию. Позже сообщение удалили и планы вывезти советский шаттл опровергли в «Роскосмосе», но оно запустило очередную волну обсуждений о передаче корабля. «Лента.ру» рассказывает историю «Бурана», который лишь единожды побывал в космосе: от гордости советской космонавтики — до судебных разбирательств.

Не гонка, а защита

15 ноября 1988 года с площадки 110 космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Энергия», которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Буран». Первый полет многоразового корабля происходил в автоматическом режиме. За 205 минут полета аппарат сделал два витка вокруг Земли и сел на аэродроме «Юбилейный». Так началась история советского «космического челнока», включающая один полет, сомнительные операции и долгие разбирательства.

Советский «Буран» стал ответом на американскую систему Space Shuttle. Только дело было не в престиже космической державы, а в безопасности. После заявления президента США Ричарда Никсона о начале работ над Space Shuttle советские ученые и военные внимательно следили за развитием американской программы.

В СССР предположили, что американский космический корабль создан прежде всего для военных целей. Это укладывалось в логику холодной войны, когда большинство передовых разработок были направлены на гонку вооружений. Считалось, что шаттл предназначен для орбитальной бомбардировки территории СССР. А после раскрытия американскими разработчиками характеристик космического аппарата, — включая габариты грузового отсека, — советские специалисты предположили, что корабль может использоваться для похищения советских спутников и станций.

В 1975 году советским спецслужбам удалось получить первые чертежи и фотографии американской системы. Полученные материалы проанализировали специалисты Института прикладной математики АН СССР и нескольких военных НИИ.

Экспертиза показала, что шаттл мог нести 30 тонн бомбовой нагрузки и атаковать территорию СССР практически из любой точки околоземного пространства

При этом корабль мог оставаться невидимым для советских средств предупреждения о ракетном нападении.

Это стало решающим фактором в истории будущего «Бурана». Министр обороны СССР Дмитрий Устинов подготовил решение о создании многоразовой космической системы (МКС), которое Л. И. Брежнев утвердил и подписал после обсуждения в Политбюро. 8 ноября 1976 года Дмитрий Устинов утвердил тактико-технические задания на разработку многоразовой космической системы 1К11К25, поставив подпись под ТЗ. Головным разработчиком корабля сделали специально созданное НПО «Молния» под руководством Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского.

Полноразмерный испытательный стенд ОК-КС. Испытания на стенде велись с 1984 года до первого запуска «Бурана» Источник изображения: Фото: Buran.ru

Задание предполагало постройку пяти кораблей, которые обеспечат частоту до 30 полетов в год. Помимо противодействия потенциальному противнику корабль предназначался для транспортировки грузов, космонавтов и спутников, а также для проведения научных экспериментов.

Рождение «Бурана»

Идея многоразовых орбитальных полетов прорабатывалась в СССР задолго до «Шаттла». Так, в 1960-х в СССР инициировали проект «Спираль», предполагавший создание орбитального самолета. К этому времени в ОКБ-23 В. М. Мясищева вели работу над воздушно-космическим аппаратом ВКА-23, который объединил несколько наработок по нескольким проектам крылатых ракет и орбитальных кораблей. Этот задел помог ускорить работу над «Бураном».

В 1975 году был предложен первый вариант будущего корабля — ОС-120. Первая концепция практически полностью повторяла «Шаттл». В хвостовой части размещалось три маршевых кислородно-водородных двигателя и два двигателя для орбитального маневрирования. Такая концепция ограничивала возможности посадки корабля, который мог приземлиться на ограниченное количество аэродромов. Так появился вариант корабля ОК-92. В нем маршевые двигатели переместили на ракету-носитель, а их место заняли два воздушно-реактивных двигателя, которые обеспечивали атмосферный полет. В этом было главное отличие будущего «Бурана» от Space Shuttle, который взлетал за счет твердотопливных ускорителей и собственных маршевых двигателей.

Уже в 1980 году на Тушинском машиностроительном заводе началось строительство первого прототипа космического корабля, который был готов к 1984 году. Длина «Бурана» составила 34,5 метра, размах крыла — 24 метра, а высота космоплана с шасси — 16,5 метра. При этом взлетная масса изделия достигала 105 тонн с учетом максимальных 30 тонн груза. С орбиты корабль мог доставить 20 тонн груза.

Источник изображения: Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Доставку корабля на космодром осуществляли в два этапа: сначала «Буран» на барже доставили в город Жуковский, после чего воздухом части корабля отправили на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур. Для этих целей специально создавали транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия», установивший впоследствии ряд рекордов, но самолет опоздал на встречу с «Бураном» на несколько месяцев. Для доставки компонентов МТКС «Энергия-Буран» построили три самолета ВМ-Т «Атлант» на основе стратегических бомбардировщиков 3М. К стартовой позиции ракету-носитель и корабль вывозили тепловозы, которые тоже построили специально для «Энергии-Бурана».

4500 метров длина взлетно-посадочной полосы для «Бурана»

Посадочный комплекс включал три специально построенных полосы: основная — в аэропорту «Юбилейный» на Байконуре, и две запасных — в поселке Хороль Приморского края и аэропорте Симферополя. Посадку «Бурана» обеспечивала уникальная инфраструктура. Так, аэродром на «Байконуре» получил новую взлетно-посадочную полосу длиной 4500 метров и шириной 84 метра. Параллельно были построены или модернизированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах СССР, Кубы, и Ливии. Они предназначались для вынужденной посадки корабля в ручном режиме.

Первый и последний

В 1988 году завершились испытания и подготовка инфраструктуры полета. Первый полет «Бурана» в автоматическом режиме запланировали на 29 октября, в канун годовщины Октябрьской революции. Но старт в назначенный день отменила автоматика, обнаружившая неполадку. Лишь 15 ноября состоялся первый полет, который мог стать поворотным пунктом в советской космонавтике.

Сделав два витка вокруг Земли, «Буран» приземлился в сопровождении истребителя МиГ-25 под управлением летчика Магомеда Толбоева. На борту самолета находился оператор Сергей Жадовский. МиГ также сопровождал «Буран» во время взлета, что позволило сохранить кадры уникального полета «Бурана», оставшегося единственным в своем роде.

Первый полет выполнил поставленные цели — система оказалась жизнеспособной. Более того, нештатная ситуация показала совершенство автоматики «Бурана». На высоте в 11 километров корабль совершил неожиданный маневр при посадке, ненадолго пропав из поля зрения наземных средств наблюдения. Таким образом автоматика сменила направление захода на посадочную полосу, что позволило использовать встречный ветер для снижения скорости посадки.

Военные, проанализировав результаты полета, сделали вывод о неэффективности использования космического корабля в военных целях. Теперь армия обеспечивала только охрану объектов и подготовки пусков

Оставались научные цели, но их постепенно отодвигали финансовые проблемы. Один полет многоразового «Бурана» обходился вдвое дороже запуска ракеты «Союз». К 1992 году планировался полет второго летного образца «Бурана» («Изделие 1.02», серийный номер 2К 11Ф35), но недостаток финансирования и распад СССР привели к закономерному финалу. В 1990 году программу приостановили, а 25 мая 1993 года Совет главных конструкторов при НПО «Энергия» им. академика С.П. Королева принял решение № 245-25/05-93, фактически закрывавшее программу.

Состояние единственного «Бурана», побывавшего в космосе в 1991 году Источник изображения: Фото: Buran.ru

Отдельного драматизма ситуации придают приложения к решению, включающие два обращения к Борису Ельцину от генерального директора НПО «Энергия» академика Юрия Семенова, и совместное обращение представителей промышленности и науки России, Беларуси, Украины и Казахстана к главам новообразованных независимых стран. Люди, выводившие «Буран» в космос, просили выработать механизмы для продолжения совместной работы, которая позволила бы сохранить задел. Но все получилось наоборот.

Земное наследие космоса

За 14 лет (до заморозки в 1990 году) в программу «Энергия-Буран» вложили 16,4 миллиарда советских рублей, и труд около 2,5 миллиона специалистов с более чем тысячи советских предприятий. За время работы над программой было заложено пять летных экземпляров и построено восемь тестовых образцов и макетов, вокруг которых была создана дорогостоящая инфраструктура.

16,4 миллиарда советских рублей было вложено в программу «Энергия-Буран»

Образованное в 1992 году Российское космическое агентство при правительстве РФ декларировало продолжение работы с МКС. К примеру, «Буран» включили в космическую программу на 1993 год. Но из-за отсутствия финансирования и образовавшихся границ новые полеты остались лишь намерением.

В 1994 году город Байконур с одноименным космодромом, оказавшийся в составе суверенного Казахстана, был передан в аренду России. Параллельно РКА передавало объекты космодрома головному разработчику — РКК «Энергия». В 1995 году премьер-министр Виктор Черномырдин поручил РКА подготовить проект указа об окончательном закрытии проекта «Энергия-Буран» и консервации наземных объектов.

После «неофициального» закрытия программы началась земная история остатков «Энергии-Бурана». Первый построенный летный образец хранился в монтажно-испытательном корпусе до 2002 года. 12 мая произошло обрушение крыши, под обломками которой остался разрушенный «Буран». Второй летный экземпляр, или «Изделие 1.02», находился в особо прочном монтажно-заправочном корпусе (сооружение 80) и не пострадал во время обрушения. Корабль остался, чтобы стать главным и невольным напоминанием о программе.

22 ноября 2004 года ЗАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева передало «Изделие 1.02» «в хозяйственное ведение» РГП «Инфракос», а уже в 2005 году изделие, стоимость которого ТОО GNN Consult оценило в 1352112,34 тенге (примерно 288 000 рублей по курсу 2005 года), снова сменило собственника. Исходя из опубликованных документов, РГП «Инфракос» передало «изделие 11Ф35» российско-казахской АО КРИСП «Аэлита». Более данных о смене владельца космического наследия СССР не было.

Первый корабль второй серии по пути в Жуковский Источник изображения: Фото: Artem Svetlov / Wikipedia

Кораблям второй серии повезло немногим больше. «Изделие 2.02» было частично разобрано на стапелях Тушинского машиностроительного завода будучи готовым на 10-20 процентов. Задел собиравшегося там же «Изделия 2.03» уничтожили и вывезли на свалку. «Повезло» только первому кораблю второй серии — строительство «Изделия 2.01» остановилось на 30-50 процентах, после чего в 2004 году корабль перевезли на Лодочную улицу к причалу Химкинского водохранилища для временного хранения. В 2006 году стало известно о продаже космического корабля фармацевтической компании «Сиа Интернейшнл ЛТД» всего за 100 тысяч долларов. Корабль второй серии пытался выкупить один из немецких музеев, но стороны не смогли договориться о цене.

Летом 2011 года «Изделие 2.01» отправилось в очередное путешествие — на барже по Москве-реке аппарат доставили в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова (город Жуковский) для реставрации и последующего участия на МАКС-2011. Но посетителей выставки ждало частичное разочарование — реставрации подверглась лишь та часть корабля, которая была видна посетителям. «Непубличный» борт «Изделия 2.01» отреставрировать не успели. После этого появилась информация о завершении реставрации корабля к МАКС-2013, но авиасалон «Буран» пропустил. «Изделие 2.01» осталось на задворках международного аэропорта Жуковского. Судя по последним спутниковым снимкам, корабль остается там до сих пор (координаты 55°34'16.3"N 38°08'34.5"E).

Отдельно стоит остановиться на судьбе макетных образцов. Так, ОК-МЛ-1 с 2014 года находится на ВДНХ в столице, а ОК-КС с 2017 года экспонируется в сочинском парке «Сириус». ОК-ГЛИ в 1999 году передали в лизинг австралийской фирме, которая демонстрировала советский корабль на открытии Олимпиады-2000 в Сиднее, а после — на фестивале в Бахрейне. Следующей остановкой корабля стал немецкий Музей техники в Шпайере. Этот экспонат обошелся музею в 10 миллионов евро. Более того, администрация музея семь лет добивалась права приобрести корабль, который сингапурский бизнесмен позиционировал как свою собственность.

Два макета остались на Байконуре (музей истории космодрома, и закрытое сооружение 80), и еще два (ОК-ТВА и ОК-ТВИ) считаются уничтоженными. Наконец, макет кабины 8М, который использовался для медицинских исследований, можно увидеть на территории Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Москве.

Битва за «Буран»

На этом история советского шаттла могла бы и закончиться, но в 2020 году тема «Бурана» стала вновь актуальной. 17 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос пользователя в Twitter, рассказал о попытках вернуть «Изделие 1.02» в Россию.

«Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе ракеты "Энергия-М"».

Позже появилась информация, что Дмитрий Рогозин еще 11 ноября 2019 года обращался в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана с письмом о рассмотрении предложения по передаче корабля и ракеты российским музеям.

Заявление Рогозина, сделанное в Twitter, сразу же нашло отклик. На следующий день появился ответ историка космонавтики, создателя сайта и книги о «Буране», кандидата технических наук Вадима Лукашевича. Эксперт предложил помощь в поисках владельца космического корабля. В тот же день глава «Роскосмоса» заявил о готовности передать «Буран» в собственность музею и привлечь бизнес для выкупа корабля.

18 ноября к заочной беседе присоединился генеральный директор частной компании «Ракетно-космическая корпорация Байконур» Даурен Муса, который в 2011 году выкупил АО «Аэлита». Комментируя принадлежность «Изделия 1.02» и макета ОК-МТ, находящихся на «Байконуре», он написал:

«Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО "РКК Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми».

Источник изображения: Фото: Фото: Buran.ru

В ответ Дмитрий Рогозин предложил предпринимателю обсудить судьбу кораблей, но в этот момент в полемику включилось правительство Казахстана. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявило, что в июне 2019 года был подан иск о ликвидации АО «РКК Байконур» с возвратом имущества, внесенного в уставной капитал. В число имущества входило «Изделие 1.02».

13 февраля стало известно об отказе Специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «РКК Байконур» и возврате советского корабля и ракеты.

Завершение судебных тяжб, казалось бы, снова отправило многострадальное «Изделие 1.02» на покой, но в 2021 году о судьбе корабля заставили вспомнить вандалы. 26 мая появилась информация о проникновении уличных художников в сооружение 80, где хранился корабль. Посетители оставили ряд надписей на корабле — снимки с «украшенным» космическим аппаратом появились в Instagram: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

В тот же день «Роскосмос» вновь потребовал передать «Буран» в музей, а уже 3 июня Дмитрий Рогозин заявил о том, что корабль взят под круглосуточную охрану. Таким образом инцидент с уличными художниками вернул актуальность вопросу возврата корабля и ракеты в Россию. 6 сентября появилась информация о посещении специалистами НПО «Молния» космодрома Байконур для осмотра «Изделия 1.02», его технологического макета и монтажно-заправочного комплекса. Это дало повод для предположений о подготовке к возврату корабля, но 9 сентября «Роскосмос» опровергнул эти сведения в официальном заявлении на сайте. В заявлении подчеркнули, что Россия не имеет отношения ко второму «Бурану»:

Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО «Молния» не существует «Роскосмос»

Параллельно визит делегации НПО «Молния» на своей странице в Facebook прокомментировал Даурен Муса, подтвердивший отсутствие планов по передаче бывшего советского имущества.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия-Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст?»

Полемика вокруг остатков программы «Энергия-Буран» продолжается до сих пор, но стороны повторяют уже известные тезисы. В свою очередь, Дмитрий Рогозин в тот же день ответил казахскому предпринимателю, подчеркнув опасность «утери матчасти» «Буранов» и «Энергии-М»: «Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения».

Этим дискуссия о судьбе советских буранов пока завершилась. Не исключено, что обмен мнениями продолжится, но вряд ли в ближайшее время появятся решения, которые изменят судьбу исторических объектов, оставшихся на Байконуре.

Параллельно тень «Буранов» иногда возникает в рассказах о перспективных разработках. Например, еще в 2018 году глава НПО «Молния» (входит в состав ГК «Калашников») Ольга Соколова рассказала об использовании наработок советского корабля. По ее словам, теплозащиту перспективного корабля «Федерация» делают люди, работавшие над «Бураном». В свою очередь, в августе 2020 года Дмитрий Рогозин заявил, что поручил инженерам создать новый корабль «по типу “Бурана”», который мог бы заменить «Союз МС».

Шаттл Discovery в филиале Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института Источник изображения: Фото: Mark Avino / Smithsonian's National Air and Space Museum

Не исключено, что конструкторы смогут использовать задел «Буранов» и в ближайшем будущем вернуться к использованию орбитальных ракетопланов. Пока остается лишь надеяться, что наследие, воплощенное в металле, изменит статус заброшенного объекта. Напомним, все шаттлы программы Space Shuttle заняли свое место в нескольких экспозициях, которые служит свидетельством эпохи ракетопланов.

Даниил Иринин