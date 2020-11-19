"Бураны" на Байконуре находятся на балансе казахстанской частной компании

АО "РКК Байконур" не входит в структуру Роскосмоса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Второй летный образец советского челнока "Буран" и его макет принадлежат частной компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур". Об этом сообщил генеральный директор компании Даурен Муса.

"Космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО "РКК Байконур", - написал Муса на своей странице в Twitter в ответ генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Ранее Рогозин сообщил, что пытался забрать "Буран" и ракету "Энергия", которые находятся на Байконуре, но не смог найти владельца. Позже глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.

Глава РКК Байконур отметил, что было затрачено много ресурсов, чтобы космическое предприятие и "Бураны" остались целыми.

АО "РКК Байконур" не входит в структуру Роскосмоса, являясь частной казахстанской компанией, зарегистрированной в городе Алма-Ата. Как сообщала в 2015 году газета "Казахстанская правда", в марте 1996 года было создано российско-казахстанское АО "Аэлита". Его учредителями стали РКК "Энергия" от России и РГП "Инфракос" от Казахстана. В 2011 году акции компании выкупил Муса, предприятие было переименовано в АО "РКК "Байконур". Он также сообщил, что основной целью компании является создание в будущем на базе комплекса "Байконур" структуры "Международный космический порт".