Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Тюменском нефтегазовом форуме предложит компаниям ТЭК индустриальное партнёрство

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокотехнологичное оборудование для топливно-энергетического комплекса и возможности своих предприятий по его производству представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ), который пройдет с 14 по 16 сентября, сообщает пресс-служба концерна.

"Этот форум является одним из знаковых отраслевых событий в области развития российского топливно-энергетического комплекса. Площадка ТНФ предоставляет прекрасную возможность для прямого диалога с первыми лицами индустрии, производителями, потенциальными и действующими партнерами и заказчиками в сфере энергетики, объединяет экспертов рынка и лидеров отрасли на одной платформе", - сказал генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

Он отметил, что импортозамещение и собственное развитие технологий в сфере ТЭК сегодня являются жизненно важными задачами как для отрасли, так и для экономики страны в целом.

По информации пресс-службы, на ТНФ концерн представит целый ряд собственных технологий и разработок для успешного решения этих задач. При этом "Алмаз-Антей" уже реализовал несколько проектов в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Например, в рамках взаимодействия с ПАО "Газпром" дочернее предприятие концерна, АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", разработало и изготовило оборудование системы подводной добычи углеводоров, создало уникальный сборочно-испытательный комплекс.

"Мощная научно-производственная база концерна, которая в последние годы вышла на новый виток своего развития, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества, тесной экономической и технологической кооперации в сфере ТЭК", - сказал Новиков.

По информации пресс-службы, на интерактивном макете представители делегации холдинга продемонстрируют гостям и участникам форума работу сборочно-испытательного комплекса, предназначенного для тестирования на прочность и герметичность оборудования для подводной добычи углеводородов.

Выставочную экспозицию концерна дополнят макеты печи прямого нагрева (используется для подготовки нефти к перекачиванию), газопоршневого электроагрегата (предназначен для установки на стационарных объектах в качестве основного или резервного источника электроэнергии для промышленных предприятий и удаленных населенных пунктов), установки для каталитической очистки нефти и нефтепродуктов от сероводорода и меркаптанов.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александра Ведрова, который отметил, что ТЭК является одним из приоритетных направлений развития концерна в рамках программы диверсификации.

"Главные цели и задачи нашего участия в форуме - реализация стратегических задач по диверсификации производства и импортозамещению, улучшение кооперации между промышленностью и бизнесом, поиск новых партнеров, заказчиков и рынков сбыта нашей продукции", - сказал Ведров.

По его словам, интегрированная структура "полного цикла" - серьезное преимущество концерна. "Наш опыт индустриального партнерства интересен не только компаниям ТЭК, но и предприятиям других отраслей: медицина, транспорт, ЖКХ, связь, промышленное производство. Во взаимоотношениях с партнерами "Алмаз-Антей" придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов: от научных исследований, разработки, конструирования до серийного производства, продвижения, сбыта и сервисного обслуживания своей продукции", - сказал Ведров.

Сообщается, что в рамках деловой программы ТНФ специалисты концерна расскажут о перспективных направлениях работы холдинга в нефтегазовой сфере, проведут переговоры с представителями крупных корпораций, среднего бизнеса, научно-исследовательскими структурами и проектными институтами.