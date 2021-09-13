Войти
Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Тюменском нефтегазовом форуме предложит компаниям ТЭК индустриальное партнёрство

62
0
0
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокотехнологичное оборудование для топливно-энергетического комплекса и возможности своих предприятий по его производству представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ), который пройдет с 14 по 16 сентября, сообщает пресс-служба концерна.

"Этот форум является одним из знаковых отраслевых событий в области развития российского топливно-энергетического комплекса. Площадка ТНФ предоставляет прекрасную возможность для прямого диалога с первыми лицами индустрии, производителями, потенциальными и действующими партнерами и заказчиками в сфере энергетики, объединяет экспертов рынка и лидеров отрасли на одной платформе", - сказал генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

Он отметил, что импортозамещение и собственное развитие технологий в сфере ТЭК сегодня являются жизненно важными задачами как для отрасли, так и для экономики страны в целом.

По информации пресс-службы, на ТНФ концерн представит целый ряд собственных технологий и разработок для успешного решения этих задач. При этом "Алмаз-Антей" уже реализовал несколько проектов в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Например, в рамках взаимодействия с ПАО "Газпром" дочернее предприятие концерна, АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", разработало и изготовило оборудование системы подводной добычи углеводоров, создало уникальный сборочно-испытательный комплекс.

"Мощная научно-производственная база концерна, которая в последние годы вышла на новый виток своего развития, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества, тесной экономической и технологической кооперации в сфере ТЭК", - сказал Новиков.

По информации пресс-службы, на интерактивном макете представители делегации холдинга продемонстрируют гостям и участникам форума работу сборочно-испытательного комплекса, предназначенного для тестирования на прочность и герметичность оборудования для подводной добычи углеводородов.

Выставочную экспозицию концерна дополнят макеты печи прямого нагрева (используется для подготовки нефти к перекачиванию), газопоршневого электроагрегата (предназначен для установки на стационарных объектах в качестве основного или резервного источника электроэнергии для промышленных предприятий и удаленных населенных пунктов), установки для каталитической очистки нефти и нефтепродуктов от сероводорода и меркаптанов.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александра Ведрова, который отметил, что ТЭК является одним из приоритетных направлений развития концерна в рамках программы диверсификации.

"Главные цели и задачи нашего участия в форуме - реализация стратегических задач по диверсификации производства и импортозамещению, улучшение кооперации между промышленностью и бизнесом, поиск новых партнеров, заказчиков и рынков сбыта нашей продукции", - сказал Ведров.

По его словам, интегрированная структура "полного цикла" - серьезное преимущество концерна. "Наш опыт индустриального партнерства интересен не только компаниям ТЭК, но и предприятиям других отраслей: медицина, транспорт, ЖКХ, связь, промышленное производство. Во взаимоотношениях с партнерами "Алмаз-Антей" придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов: от научных исследований, разработки, конструирования до серийного производства, продвижения, сбыта и сервисного обслуживания своей продукции", - сказал Ведров.

Сообщается, что в рамках деловой программы ТНФ специалисты концерна расскажут о перспективных направлениях работы холдинга в нефтегазовой сфере, проведут переговоры с представителями крупных корпораций, среднего бизнеса, научно-исследовательскими структурами и проектными институтами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Медицина
Похожие новости
21.10.2019
"Алмаз-Антей" представит в рамках саммита Россия - Африка образцы новой военной техники
07.03.2018
Мечи на орала
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
22.11.2016
Микроэлектронику ждет мегасделка
27.11.2013
Требуется полное взаимопонимание
21.06.2007
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ "КУПОЛА". ИМЯ ИЖЕВСКОМУ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ СДЕЛАЛИ ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?