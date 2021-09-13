Newsweek (США): что требуется от Японии в новой холодной войне Запада с Востоком?

Известный японский политолог сетует на то, что Япония превратилась в полностью зависимое от США государство и не хочет становиться самостоятельной. Она — ненадежный союзник. Японские силы самообороны — сборище клерков, не имеющих никакого боевого опыта. Как может такая Япония возглавлять поход против Китая и России в Азии?

Каковы должны быть новые ориентиры японской внешней политики после Афганистана, когда квази-военный союз Китая и США во всю силу встал перед Америкой?

После вывода американских войск из Афганистана прошла неделя. Китайские и российские СМИ на все лады вещают: "Соединенные Штаты проиграли в Афганистане и позорно сбежали. Это окажет решающее значение на процесс падения Соединенных Штатов. Эра альянсов с Америкой в качестве мирового "силового хаба" заканчивается". Чрезвычайно запутанная внутренняя ситуация в Афганистане будет иметь тенденцию к дальнейшему ухудшению.

Меня особенно беспокоит то, что социально-политический раскол внутри самой Америки стал гораздо глубже, чем он был во времена ухода Соединенных Штатов из Южного Вьетнама в 1975 году. Однако однозначно утверждать, что США потерпели в Афганистане полное поражение, тоже нельзя. Ведь изначальная цель американской интервенции - ликвидация международной террористической организации "Аль-Каида",* виновной в серии террористических актов 11 сентября 2001 года, была все-таки достигнута.

Страны НАТО оказались серьезно недовольными тем, что Соединенные Штаты решили, когда им уйти из Афганистана без достаточных предварительных консультаций со своими союзниками, которые изначально не горели желанием отправлять свои войска в эту страну и в конечном итоге были довольны ее оставлением. Соединенные Штаты фактически низвергли афганское правительство, которое ничего не делало и просто получало их поддержку. Однако это вряд ли имеет прямое отношение к союзникам США по НАТО, а также к Японии и Южной Корее, которые обладают своим собственным военно-экономическим потенциалом, и отношения которыми США будут строить в дальнейшем на преимущественно паритетной основе.

В России в преддверии приближающихся 17 сентября выборов в Госдуму происходит усиление подавления оппозиционных сил и рост авторитарных тенденций, в Китае снова в моде изучение идей "светоча мудрости" и вождя Си Цзиньпина (как когда-то изучались нетленные идеи Мао Цзэдуна). Все это, безусловно, определенным образом влияет на отношения КНР с США

В настоящее время Китай и Россия фактически создают некий квази-альянс, центральной задачей которого является защита власти политической верхушки в этих странах. Они всемерно укрепляют Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), чтобы поднять уровень своего противостояния с Соединенными Штатами. К несомненным их успехам можно отнести плотное вовлечение Ирана в деятельность ШОС. Судя по всему, в этих условиях значительно более формальным и лишенным реальной политической силы окажется международное объединение G-20, и в мире укоренится тот миропорядок, которую можно будет назвать новой конфронтационной конструкцией между Востоком и Западом, или новой холодной войной.

От Японии в этих условиях потребуется внешняя политика полноценной и самостоятельной страны. Примерно такой, которую демонстрирует сейчас Китай. Япония должна теперь в своих подходах к тому, что она должна и может делать, руководствоваться не тем, что нужно Америке, а тем, что нужно самой Японии.

В этом смысле в развернувшейся перед нашими глазами драме ухода западной коалиции из Афганистана бросилась в глаза ловкость европейских стран. Даже Германия, у которой мало опыта отправки своих войск за границу, за короткий период времени смогла эвакуировать более 5000 человек. Пересмотр в 2015 году законодательства о безопасности позволил Японии направить свои силы самообороны для спасения японских граждан в Афганистане, но это была невооруженная операция, в ходе которой японские войска подвергались серьезному риску безответного нападения.

На этот раз по запросу США японскими военно-транспортными самолетами было вывезено 14 афганцев, а также планируется вывести 500 местных сотрудников посольства Японии в Афганистане и их семьи. Хотя действия японских военных оказались удачными, но они были ограничены существующими в Японии соответствующими законами. Они требуют своего совершенствования в дальнейшем. В Японии не оказалось также юридической базы и бюджетных предписаний, которые можно было бы использовать для решения судеб тех 500 афганцев, которых мы вывозим из Афганистана.

Что нужно сделать Японии для превращения в полноценного надежного союзника

Чтобы с учетом примера вывода американских вооруженных сил из Афганистана Япония могла бы стать настоящим полноправным и надежным союзником, прежде всего необходимо выправить запутанные отношения между народом и правительством страны.

Еще с послевоенных времен в Японии сохраняется довольно острое расслоение между так называемыми "консервативными" и "прогрессивными" социальными группами. Это расслоение сказывается и во внешней политике. В Японии не очень любят правительство страны и своих "олигархов". Поэтому многие внешнеполитические решения принимаются здесь тайно, в закрытом от народа режиме.

Выходом из этого положения могло бы стать более открытое общественное обсуждение всех аспектов наших отношений с Америкой в рамках договора безопасности, и более прозрачная политика нашего правительства в области обороны.

Нам нужно боле открыто обсуждать совместную стратегию с США и проведение совместных учений. Правительство должно показывать обществу, что оно увеличивает оборонный бюджет страны, в то же время рационализируя свой бюджет по содержанию вооруженных мил США, расквартированных у нас в стране. Правительству следует развивать сотрудничество в области разработки перспективных вооружений с европейскими производителями, чтобы избежать навязывания нам Америкой односторонних условия по продаже военной техники Японии.

Во всем нужно исходить из того, что в одночасье никакую ситуацию изменить невозможно. Но нужно правильно выбирать для себя цели и упорно продвигаться к ним.

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Акио Кавато - известный японский дипломат и политолог. Долгое время работал в МИДе Японии. Трижды побывал в командировках в посольствах Японии в СССР и России. В последний раз в должности советника-посланника. Служил японским послом в Узбекистане и Таджикистане. Работал главным консультантом в инвестиционном департаменте государственного Банка развития Японии. Автор многих книг и статей. В качестве приглашенного профессора преподает в Токийском университете и университете Васэда.

Комментарии японских читателей

kur

Хотелось бы, чтобы Япония побыстрее стала в полном смысле самостоятельной независимой страной. Этим должен сполна заняться наш новый премьер-министр. И запомните, если этим не заниматься, то когда-нибудь мы снова станем проигравшей в войне стороной!

Yokohama Kiyotaka

Японско-американский договор безопасности настолько же нужен нам, как и Америке. Мы должны быть равноправными в нашем союзе.

chi

Японии нужны атомные ракеты, которые она могла бы направить на Китай и Россию!

И иметь их нужно 1000 штук, чтобы одним ударом смести Китай и Россию с лица Земли!

min

Уже видно, что Америка начинает проигрывать. Пока не поздно, Японии нужно перейти на сторону Китая! Так будет правильнее!

don

На примере Афганистана Байден показал всю свою недееспособность!

Американский престиж достиг дна!

Noyasu Seta

Японии нужно снова самоизолироваться, как в 17-19 веках. Посмотрите на сегодняшнюю Америку и Запад. Разве следуя за ними, мы можем рассчитывать на собственное будущее?

Все причины наших бед в том, что мы покорно следуем за Америкой и Западной Европой. Нам срочно нужно отложиться от них и снова стать полностью самостоятельными. И сделать это нужно, пока не поздно!

abi

Нам нужны сильные лидеры, которые не боятся ходить в храм "Ясукуни Дзиндзя" поминать военных героев. Нам нужно усиливать свое присутствие в блоке QUAD, соглашении Five Eyes и т.д.

Японии пора становиться взрослой, а не прятаться "под юбку" Америки. Все равно в критической ситуации она нас не спасет!

ara

Япония трусливая и боящаяся даже упоминания о войне страна. Если говорить честно, то она - ненадежный союзник! Посмотрите только на нашу никчемную пацифистскую Конституцию!

80 лет мы не участвовали ни в каких войнах или конфликтах. Наши силы самообороны превратились в сборище гражданских чиновников. Истинных патриотов и смелых воинов в них от силы 10-20%. Хотя на учениях у нашей армии что-то и получается, но как оно все будет на самом деле в условиях настоящих боевых действий?

Для союзника в любом военном альянсе нужно осознание того, что когда-то ему придется воевать. А мы всеми силами стремимся этого избежать.

Надежная армия - это армия с боевым опытом.

У наших сил самообороны ничего этого нет.

* Организация запрещена в РФ

Акио Кавато (Akio Kawato)