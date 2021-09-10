Мишустин поручил МИД РФ обменяться с США нотами о беспошлинном ввозе "космических" товаров

Соответствующий проект ноты МИД РФ предполагает продление соглашения о беспошлинном ввозе "космических" товаров сроком на пять лет до 2026 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД от имени правительства обменяться с США нотами о продлении соглашения беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования космоса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, от 16 декабря 1994 г. Одобрить проект ноты российской стороны", - говорится в документе.

Проект ноты МИД РФ предполагает продление соглашения о беспошлинном ввозе "космических" товаров сроком на пять лет до 2026 года, отмечается в проекте, который прилагается к распоряжению.