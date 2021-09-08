Forbes (США): российский боевой робот проходит важный этап испытаний (и запускает рой дронов)

Журнал Forbes пишет о новом российском роботе. Аппарат совершил автономный стокилометровый марш-бросок. А еще «Маркер» — это платформа, на которой обкатываются технологии и системы. Потом российские военные будут их устанавливать на уже существующие беспилотники. Автора восхищает скорость, с которой российские разработки превращаются в реальное оружие.

Российский боевой робот добивается новых успехов в автономности и патрулировании без участия человека. Он совершил стокилометровый марш и взаимодействовал с роем беспилотников. Новые показы, о которых на прошлой неделе объявило государственное информационное агентство "РИА Новости", кому-то могут показаться несущественными достижениями в соперничестве с Западом. Но в отличие от США, Россия использует своих роботов в боевых условиях, и эта техника найдет применение в войсках скорее раньше, чем позже.

Наземный роботизированный комплекс "Маркер" создает Фонд перспективных исследований, являющийся российским эквивалентом Управления перспективных исследований и разработок Министерства обороны США. Он оснащен 7,62-мм пулеметом и парой противотанковых ракетных комплексов. Этот робот участвует в нескольких опытно-конструкторских разработках.

""Маркер" представляет собой демонстратор технологий, который позволяет оценивать используемые технологии и системы, а также экспериментировать с различными подходами к созданию функционального беспилотного наземного аппарата", - рассказал изданию "Форбс" эксперт по российским беспилотным системам Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), работающий консультантом в Центре военно-морского анализа и в Центре новой американской безопасности.

Согласно сообщениям СМИ, испытания проводились в Челябинской области с привлечением двух колесных и одной гусеничной машины. Протяженность самого длинного маршрута составила 100 километров. На преодоление этого расстояния у робота ушло свыше пяти часов. Передвигался он как по дороге, так и по пересеченной местности. Оператору нужно было только выбрать точки старта и финиша, а "Маркер" сам находил маршрут, создавая в процессе движения карту при помощи камер и других датчиков. Машина автоматически обходила препятствия и придерживалась самого быстрого маршрута движения.

Это часть плана автономного передвижения "Маркера", осуществление которого было начато в 2019 году. Конечная цель заключается в совершении 200-километровых маршей. В некоторых отношениях это копия плана Управления перспективных исследований и разработок МО США Grand Challenge, в рамках которого автономные машины состязались в гонке на 210 километров по аналогичным правилам.

В сообщениях СМИ также дается описание испытаний "Маркера" на способность самостоятельно патрулировать назначенный ему участок местности.

В ходе других испытаний "Маркер" объединили с группой беспилотников. На видео от 2019 года показано, как этот робот работает с группой из 15 дронов, которые объединены в три команды по пять аппаратов. Это позволило им вести поиск и разведку на большом расстоянии, а "Маркер" благодаря этому получил возможность увидеть недоступные места, особенно в городской местности. Кроме того, дроны могут передавать роботу данные о целях для поражения, которые он не видит самостоятельно. Это похоже на проект Евросоюза под названием "Вне зоны прямой видимости", в рамках которого были продемонстрированы противотанковые ракеты, направляемые к цели маленькими беспилотниками.

В ходе нового показа "Маркер" сам выполняет функции площадки для запуска беспилотников. Возможно также, что он является связным ретранслятором для дронов. Почему так много беспилотников? Цель не только в том, чтобы обеспечить большое покрытие по территории, но и в использовании целых роев дронов-камикадзе и барражирующих ударных боеприпасов, которые Россия начинает поставлять в войска.

""Маркер" когда-нибудь будет испытан совместно с боевыми беспилотниками и барражирующими боеприпасами", - говорит Бендетт, отмечая, что Россия уже проводила эксперименты по совместному применению других роботизированных аппаратов с БПЛА. Эта идея вызывает все больший интерес.

Бендетт отмечает, что "Маркер" - это модульная система, а поэтому разные подрядчики смогут предлагать новые технологии, которые надо будет лишь подключить и проверить. Это позволит быстрее внедрять в испытательный процесс новые идеи и технологии.

"Российское Министерство обороны рассматривает вопрос о разработке и внедрении автономных и роботизированных систем в войсках. Это методичный и упорядоченный процесс, в ходе которого будут решаться основные технологические вопросы интеграции, - говорит Бендетт. - Существует подразделение в составе 20 наземных роботизированных комплексов "Уран-9", так что Министерство обороны имеет возможность осваивать эту технику в бою, а также во взаимодействии с другими подразделениями".

Те решения по автономности, что были разработаны для "Маркера", будут применяться в целом ряде роботизированных платформ, включая "Уран-9", "Штурм", "Соратник", а возможно, и в безэкипажной версии танка Т-14 "Армата".

"Ключевое различие между Россией и США заключается в том, что хотя Соединенные Штаты разрабатывают боевые наземные роботы уже примерно 40 лет, там постоянно возникали возражения против их принятия на вооружение. В ВВС ударные беспилотники регулярно выполняют боевые задачи, а вот наземные роботы типа MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System - "Модульная передовая вооруженная роботизированная система"), похоже, застряли на этапе разработки. (Звучат намеки на то, что США используют их тайно, но пока нет ничего официального.) Россия же применяла боевые роботы "Уран-9" в Сирии. Они показали себя плохо, но русские извлекли необходимые уроки, и теперь можно ожидать, что новая система пойдет тем же путем.

"Не исключено, что в Сирии в какой-то момент пройдут испытания наземных роботизированных комплексов, - говорит Бендетт. - Неудачи "Урана-9" в Сирии в 2018 году позволили конструкторам извлечь важные уроки, которые наверняка были учтены в модификациях этой системы. Затем такую технику будут испытывать в боевых или в приближенных к боевым условиях".

Российский министр обороны Сергей Шойгу недавно похвастался, что военные испытали в Сирии более 320 видов оружия. Сегодня их автономные наземные роботы могут быть в Челябинске, но завтра они окажутся на поле боя, а на следующий день появится их усовершенствованная версия. Похоже, Россия в прямом смысле сделала ставку на агрессивные разработки, намереваясь создать роботизированную Красную Армию.

Дэвид Хамблинг (David Hambling)