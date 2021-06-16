«Уран-9», «Штурм» и другие интеллектуалы

К 2025 году в российской армии появятся подразделения многофункциональных боевых роботов

23 мая 2021 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начинается серийное производство боевых роботов, а также другого вооружения с искусственным интеллектом. Что это за ВВТ, какими тактико-техническими характеристиками они будут обладать и как станут решать боевые задачи на поле боя?

Действительно, отечественный ОПК уже не один год вполне успешно работает над созданием сухопутных беспилотных боевых систем. Одна из хорошо известных разработок – роботизированный комплекс «Уран-9». Он включает в себя четыре робота разведки и огневой поддержки. По сути это бронированные гусеничные машины, работающие в паре, поддерживая друг друга огнем. Масса одного боевого робота составляет 10 тонн. Он вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 миллиметра, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами 9С120 «Атака» или четырьмя ЗУР 9К33 «Игла», а также 12 огнеметами «Шмель-М».

Для самостоятельной работы «Уран-9» снабжен датчиками и сенсорами, помогающими ему ориентироваться в пространстве. На боевом роботе установлен лазерный дальномер, видеокамеры дневного и ночного видения. На большие и средние расстояния такие бронированные объекты на гусеничном ходу перевозятся в специальных полуприцепах. В роботизированный комплекс входит также подвижный пункт управления, откуда осуществляется наблюдение за действиями боевых машин. При необходимости оператор может вмешаться и изменить команду, которую выдал компьютер с элементами ИИ.

Комплекс в боевой обстановке успешно проверен в Сирии, в 2019 году он принят на вооружение. Формируется первое подразделение таких ударных роботов. В его состав войдут пять комплексов «Уран-9», это 20 боевых машин.

Тяжелый и средний класс

Разрабатываются также тяжелые роботизированные комплексы. Госкорпорация «Ростех», например, создала роботизированную версию танка Т-14 «Армата». Модифицированной машиной может управлять не только экипаж, но и искусственный интеллект, хотя решение об открытии огня все равно остается за человеком.

Еще один тяжелый роботизированный комплекс создается на платформе танка Т-72Б3. Это проверенная временем бронированная гусеничная машина хорошо показала себя в локальных войнах и военных конфликтах. В танковых войсках находится достаточное количество Т-72Б3, и чтобы не отправлять их на консервацию, часть планируют переоборудовать в беспилотную платформу. Проект Уралвагонзавода получил название «Штурм». Предполагается создать пункт управления боевыми машинами комплекса и четыре типа тяжелых роботов-танков для боя в городских условиях. Все они будут максимально автономными. Для обеспечения безопасности каналы связи зашифруют. Кроме того, на платформу установят специальную программу защиты от глушения, а также перехвата управления средствами РЭБ противника. Робототанк оснастят бульдозерным отвалом для преодоления препятствий, активной защитой, дистанционно управляемым гладкоствольным укороченным орудием калибра 125 миллиметров, а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. На других вариантах робота-танка вместо орудия могут быть установлены спаренные автоматические пушки калибра 30 миллиметров, противотанковые ракеты, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов и другое вооружение.

“Опыт применения танковых частей в Сирии показал, что необходимо иметь несколько типов различных роботизированных комплексов, как легких и средних, так и тяжелых”

Кроме тяжелого робототехнического комплекса, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса среднего класса «Соратник».

Опыт применения танковых частей в Сирии показал, что необходимо иметь несколько типов различных роботизированных комплексов, как легких и средних, так и тяжелых. Причем робототанки должны взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, то есть устойчиво работать в сети, чтобы прикрывать друг друга огнем. По словам главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова, уже в 2025 году в Российской армии должны появиться подразделения многофункциональных роботов, способные решать боевые задачи. Причем один оператор сможет одновременно управлять пятью машинами.

Также создается многофункциональный роботизированный комплекс «Кунгас», включающий носимый робот весом 12 килограммов, легкий (200 килограммов) возимый (до 2 тонн) боевой робот «Нерехта» и роботизированную версию БТР-МДМ «Ракушка». Все управляются из единого подвижного ПУ и находятся в общей сети.

Созданием роботизированных систем залпового огня успешно занимается российское предприятие НПК «Техмаш». По замыслу разработчиков, роботизированный артиллерийский взвод часть боевых заданий сможет решать с помощью компьютера с элементами ИИ, а другую часть – под управлением оператора, находящегося в командирской машине.

Оружием нового поколения также является межвидовой артиллерийский комплекс калибра 152 миллиметра 2С35 «Коалиция-СВ». В конструкции самоходного артиллерийского орудия (САО) впервые применено необитаемое роботизированное боевое отделение с орудием в башне. И это тоже своеобразный робот. Экипаж из трех человек находится в изолированном отделении управления в передней части шасси. Благодаря высокоточной системе автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации самоходчики могут вести огонь с автоматизированных рабочих мест, управляя стрельбой дистанционно. Скорострельность САО – более 12 выстрелов в минуту, что является лучшим показателем в мире. Для выстрела используется система микроволнового воспламенения метательного заряда. «Коалиция-СВ» способна уничтожать цели в режиме «огневого налета одним орудием» («шквал огня»), когда стрельба ведется очередью из нескольких снарядов, летящих по корректируемой особым образом траектории. В результате все они одновременно ложатся в цель, что создает иллюзию стрельбы артиллерийской батареи. Для САО «Коалиция-СВ» разрабатывается управляемый снаряд с дальностью выстрела 80 километров. Это позволит уверенно уничтожать артиллерийские и минометные батареи, бронетехнику, комплексы ПВО, пункты управления, фортификационные сооружения, а также тактические ракетные комплексы в ближнем тылу противника.

Цели для «Прометея»

vpk-news.ru

Еще одно направление в Российской армии, где уже много лет широко и успешно применяются компьютеры с элементами ИИ, – это ПРО и ПВО, где роботизированные системы занимают все больше места. Так, ЗРК С-400 «Триумф», С-300В4, С-350 «Витязь», Бук-М3 и ЗРПК «Панцирь-С1» не обходятся без высокоскоростной вычислительной техники, которая во многом приравнивается к ИИ. Искусственный интеллект российских комплексов ПВО самостоятельно обнаруживает цели и сопровождает их, определяет «своих» и «чужих», выбирает наиболее опасные, предлагает варианты открытия огня и после подтверждения оператором производит пуски ракет, наводя их на цель. Самым настоящим прорывом в применении новейших технологий стал комплекс пятого поколения ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Характеристики засекречены, но информация, которая просачивается в российские и зарубежные СМИ, говорит о серьезном успехе разработчиков в области роботизации и искусственного интеллекта. В первую очередь это касается возможностей С-500 поражать гиперзвуковые цели, а также КА и боевые блоки МБР в ближнем космосе. В комплексе применена архитектура построения, схожая с ЗРК С-300В (серия советских/российских универсальных многоканальных зенитных ракетных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена Сухопутных войск). В систему С-500 входит противоракетная и противосамолетная части с единым КП. Кроме того, имеется комплект различных ракет для уничтожения разных типов целей. Согласно открытым источникам дальность обнаружения БР у «Прометея» составляет от 1300 до 2000 километров (в зависимости от характера цели), аэродинамических и гиперзвуковых – до 900 километров. Дальность, на которой комплекс уничтожает баллистические цели, – 600, аэродинамические – 500 километров. Высота поражения превышает 200 километров. Комплекс «Прометей» способен перехватить и уничтожить гиперзвуковые цели, летящие на скорости свыше 5 Махов, а также поразить до 10 баллистических целей, летящих на скорости до 21 Маха. Благодаря мощной энергетике станции С-500 уверенно видит новейшие американские истребители F-22 и F-35, изготовленные по технологии «Стелс».

Симбиоз робота и человека

Не обходится без компьютеров с элементами ИИ и истребительная авиация. Ближе всего к крылатым машинам из фантастических фильмов приблизился российский истребитель пятого поколения Су-57. Функции второго пилота в нем выполняет вычислительный комплекс, сравнимый с ИИ. Да и система управления бортовым вооружением не может функционировать без отечественной ультрасовременной вычислительной техники. Сегодня Су-57 – наиболее яркий представитель симбиоза робота и человека. Истребитель способен управлять четверкой Су-35, БЛА С-70 «Охотник», а в ближайшей перспективе подобно самолету шестого поколения сможет выполнять боевые задачи без участия человека – под контролем оператора.

К фантастическим новинкам из сериала «Звездные войны» можно отнести лазерный комплекс «Пересвет». Не так давно болгарское издание Bulgarianmilitary сообщило, что российский боевой лазер прошел проверку в условиях Сирии, где показал себя с лучшей стороны. Болгарские журналисты полагают, что один из «Пересветов» и сейчас защищает авиабазу «Хмеймим» от ударов БЛА террористов, уничтожая вражеские дроны на дальней границе зоны поражения.

Разработка боевых роботов затрагивает не только наступательные системы вооружений, но и оборонительные. Одна из них – гусеничная машина «Эвакуация». Она поможет военным медикам вывозить раненых солдат с поля боя.

Можно долго говорить о широком внедрении ИИ в российские военные разработки, а также о создании боевых роботов, которые идут на смену танкистам и пехотинцам. Прорыв сделан, а достижения отечественного ОПК уже в ближайшем будущем позволят совершить рывок и в гражданской сфере, значительно улучшив не только оборонную мощь страны, но и качество жизни россиян.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года