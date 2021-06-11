Боевые роботы обходятся без людей

Дистанционные и автономные машины выполняют все больше функций

Минобороны России намерено расширять линейку робототехнических комплексов (РТК). Об этом сообщил Сергей Шойгу в апреле во время посещения 766-го управления производственно-технологической комплектации. Там разрабатываются РТК различного назначения.

«Уран» и «Мухи»

Предположительно, приниматься на вооружение будут тяжелые роботы разминирования, роботы-разведчики, роботы радиационной и химической разведки, надводные и подводные. 766-е УПТК разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа для дистанционно управляемых машин, мобильные роботы с заданными возможностями – от боевых до обеспечивающих.

Роботы-саперы «Уран-6», пожарные «Уран-14» и боевые ударные «Уран-9» уже стоят на вооружении армии. В каждый Уран-9» входит пункт управления на «КамАЗе» и четыре боевых машины. РТК предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. Робот поражает цели на расстоянии до 5 км днем и до 3 км ночью. Его вес – 12 т. На вооружении 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс «Атака» с противотанковыми ракетами.

Планируется формирование первого подразделения из 20 машин «Уран-9». Среди перспективных – аппарат для обнаружения вражеских беспилотников, миниатюрный дрон «Муха». Он может передавать развединформацию из труднодоступных зон и помещений: туннелей, гротов, подвалов.

Россия – одна из трех стран (наряду с США и Китаем), которая может обеспечивать навигацию стратегических беспилотников с помощью космической связи. Сегодня в области БЛА высока конкуренция российских разработчиков между собой.

В результате конкуренции родился робот-манипулятор, способный работать в космосе и на больших глубинах. В космосе он как часть спутника-инспектора будет проводить техобслуживание и ремонт космических аппаратов, развертывать и обслуживать антенны. В ВМФ сможет работать в составе как автономных необитаемых подводных аппаратов, так и комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Инженерные войска смогут использовать разработку для разминирования, а Сухопутные – для заряжания боеприпасами и техобслуживания вооружения.

В 2022 году ожидаются испытания тяжелого комплекса разминирования местности от противотанковых мин. Еще новинка – телевизионный комплекс для борьбы с беспилотниками «Хамелеон». Он обнаружит даже аппараты, летящие в режиме радиомолчания. РТК способен сопровождать цель в нескольких спектральных диапазонах с одновременной выдачей целеуказания на огневые средства. Дальность действия – от трех с половиной до девяти км. Общие тенденции: у всех боевых машин будет повышена защита от жесткого электромагнитного излучения и радиации, обеспечена устойчивая связь между роботом и пунктом управления.

Краткая карьера «Федора»

О том, как требовательно подходят военные к принятию в войска машин-солдат, говорит история антропоморфного робота «Федор». Его создали Фонд перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». В 2019-м «Федор» стал первым российским роботом-космонавтом.

Специалисты считают, что антропоморфный робот в военных действиях неэффективен: громоздкий, медлительный, требует особой эксплуатации. Но наработки по «Федору» применены в боевом комплексе «Нерехта». «Федор» (он же «Спасатель» и «Аватар») позволил понять, как развиваться дальше.

Во ВНИИ «Сигнал», входящем в «Высокоточные комплексы», продолжается разработка РТК «Удар» на базе БМП-3. Комплекс сможет воевать автономно и взаимодействовать с БЛА для доразведки и ретрансляции радиоканала управления. Имеет подсистему планирования движения с датчиками и измерителями. Она учитывает рельеф местности, рассчитывает параметры боевого задания. В составе РТК – мобильный робот огневой поддержки, разведывательный БЛА вертолетного типа и пункт дистанционного управления на шасси «Урал-4320».

Вооружение – 30-мм пушка 2А42 (дальность стрельбы до 4 тыс. м), противотанковые комплексы «Корнет» (до 10 тыс. м), боекомплект для пушки – 500 выстрелов. Кроме того, РТК комплектуется спаренным с пушкой пулеметом ПКТ (боекомплект 2000 патронов). Оптический локатор ведет поиск замаскированных объектов. РТК (в разных вариантах) сможет выдавать целеуказания для авиации и артиллерии, других ударных роботов, разбирать завалы и разрушения, манипулировать взрывоопасными предметами, перевозить имущество и личный состав, эвакуировать раненых с поля боя. Автономный вариант «Удара» может двигаться в режиме радиомолчания.

Недостаточна, считают специалисты, защищенность БМП-3: лобовая броня выдерживает лишь 30-мм снаряды с 200 м, а крыша и борта – пулю калибром 12,7 мм с дистанции 100–200 м.

Удалить человека

Есть и реальный опыт применения боевых роботов. Саперы Международного противоминного центра МО России в Нагорном Карабахе использовали при разминировании местности РТК «Уран-6». Оператор управлял им с расстояния 800 м. Видеокамеры РТК дают хороший круговой обзор. Аппаратура позволяет находить и уничтожать боеприпасы, до того идентифицировав их. «Уран-6», как и его собратьев, саперы использовали и на Северном Кавказе, и в Сирии.

Как раз для «собратьев» Фонд перспективных исследований модернизирует роботизированную платформу «Маркер». На ней отрабатываются технологии третьего – пятого поколений. При испытаниях в автономном режиме «Маркер» преодолел расстояние 30 км по заснеженной лесостепи. Получив маршрут с координатами заданной точки, в пути применял систему технического зрения на новых нейросетевых алгоритмах. Маршрут корректировался при виде препятствий – деревьев, подъемов, оврагов, кустарника. Платформа может автономно работать до 48 часов на дорогах с твердым покрытием и до 24 часов по пересеченной местности.

Иногда роботы создаются не на пустом месте. Из самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ» делают боевого робота с более мощным вооружением. Установку доработают, чтобы она могла работать без экипажа.

В ЦНИИ «Буревестник» разработали на базе гаубицы термоэлектрохимическую артиллерийскую установку. Боевая мощь ее в полтора раза превысила показатели традиционных САУ. Дальность стрельбы – свыше 70 км. Используются высокоточные боеприпасы. САУ имеет роботизированное отделение с полной автоматизацией подготовки выстрелов.

Продолжены работы по проекту «Капитан» в интересах инженерных войск. Это модульный комплекс на универсальной платформе со сменным оснащением. «Капитан» создан в ЦНИИ РТК в Петербурге. «Капитан» построен на основе компактного гусеничного шасси. Ходовая часть включает две пары активных приводных рычагов с гусеничными цепями. Платформа может передвигаться по снегу глубиной до 10 см и по траве высотой до 30 см, подниматься на уклон 30°, двигаться по лестницам и сложным элементам рельефа.

«Капитан» имеет носовую и кормовую видеокамеры, два ультразвуковых дальномера и два блока освещения. Операторский пульт – в ударопрочном кейсе. Радиосвязь в городе – до 500 м, на открытой местности – до 1200 м. Обмен данными «Капитан» может вести через оптоволоконный кабель длиной 300 м. На крыше – многофункциональный манипулятор. Он позволяет РТК добираться до труднодоступных мест, вести наблюдение, взаимодействовать с объектами. Для обезвреживания опасных предметов есть гидроразрушитель.

Существуют совсем фантастические проекты. Компания «Сухой» ищет способы управления истребителем с помощью взгляда и голоса. Прототип речевой системы управления в 1990-е уже работал. Но сегодня задача иная – научить систему понимать не заученные фразы, а контекст. Летчик в экстремальных ситуациях не должен мучительно вспоминать, что он должен сказать.

Есть и прототипы системы управления взглядом. Им можно, например, нажимать кнопки на стенде. В полете все сложнее. Но рукоятки, сенсоры, кнопки не исчезнут из кабины истребителя. А управление голосом и взглядом применят, где это будет удобным.

Роботы и ядерное оружие

В военной технике происходит революция – третья после изобретения пороха и ядерного оружия. Его составные части – РТК и ИИ, автономно действующее оружие, цифровизация военной сферы. Ограничение лишь одно: машины не должны управлять ядерным оружием. Также существует международный запрет для систем вооружений на основе ИИ. Но главные стратегические противники вряд ли будут его соблюдать. Часть зарубежных экспертов расценивают эту революцию как начало новой гонки вооружений между США, Китаем и Россией.

В свете нынешних и будущих международных решений интересно взглянуть на развитие робототехники в военном деле на Западе.

Германия, Франция и Испания намерены разработать совместно боевую авиасистему (Future Combat Air System). К 2040 году она заменит истребители Eurofighter и Rafale. Кроме боевых самолетов в нее войдут БЛА, запускаемые из самолетов.

Классические роботы обычно используют энергию аккумулятора. «Большие роботы» добывают электроэнергию из солнечного света, а микророботы – из химических соединений окружающей среды. А в США создали робота, получающего энергию из алюминиевой поверхности, по которой он скользит.

Американская компания General Dynamics Land Systems в апреле этого года поставит Армии США несколько колесных транспортных наземных роботов MUTT для испытаний. В конце года MUTT примут на вооружение. Он способен перевозить грузы массой до 450 кг, работать 72 часа, преодолевать расстояние до 100 км, в движении вырабатывать до 1 кВт электричества для подзарядки, а на стоянке – до 3 кВт. На MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска БЛА, его также можно использовать для эвакуации раненых. Но в первую очередь роботы-носильщики будут перевозить экипировку, боеприпасы, провизию, проводить разведку.

На 2022 год запланированы испытания легких наземных гибридных роботов RCV-L компании QinetiQ. Их используют для взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций.

В гонку включились и бывшие республики СССР. Эстонская компания Milrem Robotics испытывает многоцелевой РТК Type-X. Это автоматизированная гусеничная платформа с различным оснащением. В первую очередь – база для боевых машин со ствольным и ракетным вооружением.

Броневой корпус с противоосколочной защитой, гибридная дизель-электрическая энергоустановка. Ходовая часть с семью опорными катками на индивидуальной подвеске. Максимальная скорость – 80 км в час. Предусмотрен полуавтоматический режим – платформа сама определяет, как выполнять команды оператора. Может решать задачи разведки и огневой поддержки пехоты, вести патрулирование и сопровождать колонны.

И куда же без Китая. Сухопутные войска НОАК использовали новый тип многоцелевой дистанционно управляемой машины (ДУМ). Вооружение: два гранатомета QLG-10 (стреляют безгильзовыми боеприпасами калибра 35 мм), комплект электрооптических/инфракрасных датчиков. Управление с применением ноутбука.

Год назад разработанная корпорацией China North Industries Group разведывательно-боевая ДУМ Sharp Claw I была принята на вооружение. ДУМ включены в руководящие документы по тактике и методике технического обслуживания.

Захватила мода на роботы и военных моряков. США планируют создать значительное количество роботизированных кораблей разных классов. Военные заинтересованы в разработке робокораблей длиной от 61 до 91 м и водоизмещением от 900 до 1800 т. Конфигурацию кораблей можно будет менять: в частности, для другого ракетного вооружения.

Большой надводный робот может заменить крейсеры и эсминцы. В основу большого робокорабля может лечь проект Overlord – полезная нагрузка около 40 т, действует на удалении от берега до 90 суток при пяти баллах. Дальность хода – 4,5 тыс. морских миль. При этом роботы должны соблюдать правила морской навигации.

Тема запрета автономных систем вооружения уже несколько лет обсуждается в ООН в Женеве в рамках полемики вокруг Конвенции об определенных обычных вооружениях. Прогресса пока нет. Боеголовки подсчитать несложно, алгоритм – куда сложнее. Автономные системы вооружения, не управляемые человеком («роботы-убийцы») большинство стран отвергает.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.