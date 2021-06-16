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Выбираем ноутбук для удаленной работы

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Сложная ситуация, в которой мы оказались в связи с пандемией коронавируса, стала серьезным толчком для развития онлайн-индустрии. В частности, мы говорим об освоении удаленных профессий и специальностей, которые вполне могут стать единственной основной работой. В случае очередного локдауна удаленная работа не оставит вас без средств к существованию, потому что работать можно из любой точки мира, имея компьютер и доступ в интернет.

Организовать дома мини-кабинет не так сложно, главное правильно выбрать ноутбук. Рекомендуем перейти по ссылке, здесь огромный выбор ноутбуков в самой разной ценовой категории. Но как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

ноутбук

Бюджетные ноутбуки

Если ваша должность предполагает работу только с офисными документами и другими базовыми программами, то нет смысла переплачивать за мощный и максимально производительный ноутбук. С такими задачами вполне справятся модели из бюджетного ценового сегмента, с IPS-дисплеями или с Full HD, SSD-диском и процессором Core i3 или Intel Pentium.

Топ-3 бюджетных ноутбуков:

  • HP14s;
  • Lenovo ThinkPad E14 Gen 2;
  • HP Stream 11.

Что такое имиджевые ноутбуки

Это относительно недорогие устройства, но здесь производитель сделал акцент на стильный внешний вид, различные модификации подсветок и так далее. Выглядит такой ноутбук куда презентабельнее, поэтому он и называется имиджевым. Если вы ищете именно такую модель, обратите внимание на премиальные ASUS ZenBook, Dell XPS или HP Spectre.

Ноутбук для командировок и частых разъездов

Вы уже догадались, в чем главная фишка этих моделей? Они компактные и весят немного, то есть их удобно брать с собой в частые поездки. Еще один ориентир — это увеличенная емкость аккумулятора, чтобы батарея могла выдержать полноценный рабочий день без дополнительной подзарядки. Что касается диагонали экрана, здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее. По стандарту для командировок берут диагональ 14 дюймов. Отталкиваться рекомендуем от этого значения.

Ноутбуки со специальными возможностями

Если вы веб-дизайнер или работаете в любой другой сфере, подразумевающей работу с графическими редакторами, то на ноутбуке экономить категорически нельзя. Далеко не каждое устройство потянет такие программы, поэтому делайте ставку на производительность и высокое качество разрешения.

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