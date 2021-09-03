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Рогозин увидел в НАСА жениха для «Роскосмоса»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил в эфире канала CNN, предположив, что НАСА — это жених для «Роскосмоса». Интервью опубликовали на сайте госкорпорации в четверг.

По словам главы госкорпорации, НАСА видит в «Роскосмосе» «какую-то невесту», пытающуюся обмануть своего избранника для выбора другого. Шуткой Дмитрий Рогозин отреагировал на вопрос о готовности «Роскосмоса» отказаться от сотрудничества с НАСА ради работы с Китаем над созданием лунной станции.

Говоря о сотрудничестве в рамках Международной космической станции, Рогозин заявил, что МКС — «это семья, где развод внутри станции невозможен». При этом глава госкорпорации задал вопрос о санкциях, которые США вводит против российских организаций, задействованных в проекте МКС.

В августе Дмитрий Рогозин заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс» на МКС. По мнению главы «Роскосмоса», ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.


Даниил Иринин

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