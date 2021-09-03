Комплексы С-300 и С-400 уничтожили более 20 целей на учениях ПВО "Боевое содружество"

Заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что цели были достаточно сложные

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 2 сентября. / ТАСС/. Ракетные комплексы С-400, С-300 и "Панцирь-С" уничтожили более 20 мишеней, имитирующих маловысотные беспилотники и баллистические ракеты, в ходе учений войск противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое содружество - 2021" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил в четверг журналистам по итогам стрельб заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

"В рамках основного эпизода учений расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" поразили более 20 мишеней. Цели были достаточно сложные: часть - маловысотные, часть - баллистические мишени", - сказал он.

Грехов также отметил, что особенностью данных учений стало выполнение стрельб военнослужащими Киргизии. "Впервые военнослужащие Киргизии, отучившись в нашем учебном центре, выполняли боевые стрельбы. Это серьезный шаг в развитии противовоздушной обороны СНГ", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам генерал-полковника, в учениях были задействованы боевые расчеты Белоруссии и России. Выполнявшие стрельбы российские военнослужащие прошли Сирию и имеют опыт действия в реальных боевых действиях.

В маневрах также были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, а также самолетов, Су-25СМ, Су-24МР, Як-130. Летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника.

Всего в совместных учениях приняли участие около 2 000 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники. В совместных учениях "Боевое содружество - 2021" принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Следующий этап учений пройдет на территории Казахстан и Таджикистан с 3 по 24 сентября.