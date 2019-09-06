Войти
06.09.2019
Независимое военное обозрение

Войска содружества отразили нападение ракет и авиации противника

340
0
0
Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Сирийский опыт использовали на учениях объединенной системы ПВО СНГ под Астраханью

Сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками был использован зенитными подразделениями на учениях ПВО армий стран СНГ "Боевое содружество-2019". Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, подводя итоги активной фазы маневров.

"Был доведен опыт применения сил и средств ПВО в Сирии, в том числе применение не только по беспилотникам, которые применяют террористы, но по крылатым ракетам, которые запускались США по сирийским войскам и объектам. И этот опыт применялся здесь - и по крылатым ракетам, и беспилотным летательным аппаратам", - сказал Евкуров.

Он, также, подчеркнул, что задачи, которые были поставлены руководителями военных ведомств государств СНГ своим силам - выполнены.

"Итоги мы и дальше будем подводить, конечно, по ряду направлений, но сегодня мы довольны тем, что видели. Вы сами сегодня наблюдали, все цели - крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты, были уничтожены", - оценил учения Юнус-Бек Евкуров .

В свою очередь заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов подчеркнул, что все зенитные расчеты показали очень высокий уровень подготовки. "Группировка с задачей справилась, показала слаженность и умение с высокой эффективностью отражать любой удар противника", - заключил он.

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков дал подразделениям ПВО самую высокую оценку.

"Оценить (учения) можно только объективным контролем, но уже сейчас видимые результаты показывают, что все задачи выполнены с оценкой "отлично". Результаты радуют", - сказал Равков.

Он отметил, что благодаря наличию такого полигона, как Ашулук, армии стран СНГ имеют возможность в рамках учений отработать практическое применение авиационных сил и средств и сил и средств ПВО.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, который также присутствовал на учениях, подчеркнул, что регион во взаимодействии с Минобороны России делает все возможное для организации таких учений и военных конкурсов.

"И в дальнейшем мы очень рассчитываем, что Министерство обороны активно будет задействовать все возможности Астраханской области", - сказал Бабушкин.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поблагодарил врио губернатора Астраханской области за то, что "внимательно и трепетно" относится к нашим войскам ВКС, которые участвуют в учениях. Также он выразил признательность Равкову за личное участие в маневрах и других мероприятиях Минобороны РФ.

Впервые в совместных военных мероприятиях армий стран содружества, после долгого перерыва, приняли участие подразделения ПВО Узбекистана.

"Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы Вооруженных сил Узбекистан впервые за достаточно длительный период времени приняли участие в совместном учении. Отмечаю хорошую и слаженную работу боевого расчета войск ПВО Узбекистана", - сказал Евкуров.

Он подчеркнул, что "в ходе подготовки и проведения учения были уничтожены все мишени".

К учениям"Боевое содружество-2019" привлечены два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС из Армении, пять самолетов Як-130 и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС из Белоруссии, по одному зенитному ракетному дивизиону "Печора-2М" из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"От Российской Федерации 16 самолетов Су-27, Су-30 и Су-35, десять, десять самолетов Су-34, десять самолетов Су-25СМ, шесть самолетов МиГ-29, восемь самолетов Су-24МР, четыре самолета Ту-22М3, два зенитных ракетных дивизиона С-400",- сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Он также информировал, что второй эпизод "Боевого содружества-2019" пройдет с 9 по 13 сентября на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Практические действия войск в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" пройдут на полигонах Казахстана, Киргизии и 201-й российской базы в Таджикистане. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Основной этап учения "Центр - 2019" пройдет на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Ряд тактических маневров будут отработаны на полигонах других государств - будут задействованы четыре полигона в Казахстане, один полигон в Киргизии и 201-я российская военная база в Таджикистане", - сказал Евкуров.

Он, также, напомнил, что в ходе маневров "Центр-2019" будут отработаны задачи обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В них будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Основные действия пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области, а также на Каспии. В маневрах "Центр-2019" также примут участие Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Учения пройдут в два этапа. На первом - будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором – запланировано отработать наступательные действия войск.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
США
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
МиГ-29
Печора-2М
С-300
С-300П
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-22М
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
07.09.2017
Новые Як-130 из Белоруссии впервые примут участие в учениях под Астраханью
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62