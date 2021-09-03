Военные стран СНГ отработают противовоздушную оборону в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Астрахань. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Учения войск противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое Содружество - 2021" с 3 сентября будет перенесено на территорию Таджикистана и Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

"Следующий этап учения пройдет на территории Казахстана и Таджикистана с 3 по 24 сентября", - сообщили в военном ведомстве.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов сообщил, что в рамках первого этапа ракетные комплексы С-400, С-300 (разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей") и "Панцирь-С" уничтожили более 20 мишеней, имитирующих маловысотные беспилотники и баллистические ракеты на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В маневрах также были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, а также самолетов, Су-25СМ, Су-24МР, Як-130. Летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника.