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Около 80 процентов систем российского сегмента МКС оказались изношенными

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Около 80 процентов бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) оказались изношенными, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.

По его словам, к такому выводу пришел Совет главных конструкторов, состоявшийся примерно месяц назад. «По итогам встречи стало понятно, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут», — сказал специалист.

По его словам, ответственность за работу оборудования за пределами его сроков эксплуатации несет РКК «Энергия».

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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