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Интерфакс-АВН

Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов

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Курсанты военного факультета. Архивное фото
Курсанты военного факультета. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ВМФ

В образовательных организациях Минобороны 1 сентября начнут учебный год 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал задействовать офицеров войскового звена в обучении кадров, которых готовят ведомственные вузы.

"Для подготовки военных кадров - в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике - помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена", - распорядился Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр также сообщил, что в российских военных вузах 1 сентября к учебе приступят семь тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств.

"Завтра в образовательных организациях министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше двух с половиной тысяч слушателей, более шестидесяти одной тысячи курсантов, семь тысяч военнослужащих из 58 стран, а также 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии", - сказал Шойгу.

Он попросил заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооружённых сил и командующих родами войск, начальников вузов, командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нём личное участие.

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1 комментарий
№1
01.09.2021 15:57
Министр Обороны, видимо, не в курсе, что всю жизнь курсанты во время стажировок находились под руководством офицеров войскового звена. Ему простительно, он же - не военный...
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