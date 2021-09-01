Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов

В образовательных организациях Минобороны 1 сентября начнут учебный год 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал задействовать офицеров войскового звена в обучении кадров, которых готовят ведомственные вузы.

"Для подготовки военных кадров - в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике - помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена", - распорядился Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр также сообщил, что в российских военных вузах 1 сентября к учебе приступят семь тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств.

"Завтра в образовательных организациях министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше двух с половиной тысяч слушателей, более шестидесяти одной тысячи курсантов, семь тысяч военнослужащих из 58 стран, а также 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии", - сказал Шойгу.

Он попросил заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооружённых сил и командующих родами войск, начальников вузов, командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нём личное участие.