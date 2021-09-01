Шойгу рассказал о поставках в войска модернизированного вооружения и техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал задействовать офицеров из войск для обучения курсантов ведомственных вузов. "Для подготовки военных кадров, в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике, помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена", - распорядился министр во вторник на селекторном совещании.

"Завтра в образовательных организациях министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, 7 тысяч военнослужащих из 58 стран, а также 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии", - перечислил Шойгу.

Он попросил своих замов, главкомов видов вооруженных сил и командующих родами войск, начальников вузов и командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нем личное участие. "Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года, пройдут во всех учебных заведениях министерства обороны", - сказал министр.

Шойгу рассказал, что за последние восемь месяцев в армию и на флот поставили свыше 15,5 тысячи нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники. К концу года доля такого арсенала в Вооруженных силах должна составить 71,9%. Что же касается приоритетной программы гособоронзаказа на 2021-2023 годы, то особое внимание там уделено опережающим темпам оснащения войск новой авиатехникой.

"Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. Планомерно увеличиваем их долю в объеме закупаемой авиационной техники", - отметил министр.

Он напомнил, что в прошлом году Минобороны ввело кредитную схему финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость. Шойгу подчеркнул, что многолетние контракты гарантируют предприятиям стабильную загрузку, позволяют им увеличивать зарплату работников и осуществлять различные социальные проекты.

Не обошел вниманием глава военного ведомства и только что завершившийся форум "Армия-2021". По словам министра, там заключили 45 госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей. "Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в форуме участвовали представители 117 государств, в том числе 36 - высокого уровня. "Около 1,5 тысячи отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - заявил Шойгу.

Отдельно он остановился на ситуации в Афганистане. Министр назвал ее критической. "Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу. Министр поблагодарил наших летчиков и медиков за оперативную и четкую работу при выполнении поручения президента России - эвакуации из Кабула нескольких сотен граждан пяти стран.

Шойгу также говорил о проходящих сейчас Международных армейских играх. Российская сборная там лидирует. А сами Игры, по словам министра, стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. "В составе участников 42 страны, в том числе пять новых. Конкурсы принимают 11 государств, впервые - Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия, - рассказал Шойгу. - Все эксперты и зрители замечают, что конкуренция значительно выросла. За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды, а на конкурсах "Глубина" и "Эльбрусское кольцо" - доли секунды".

Еще один вопрос, который обсудили на совещании генералы - ликвидация экологического ущерба на военных объектах в Арктике. "Решением данной проблемы министерство обороны занялось в 2014 году. За это время только в рамках проекта по очистке Арктики из региона вывезено более 26 тысяч тонн металлолома. В прошлом году мы развернули экологические работы на территории страны", - напомнил Шойгу.

По его словам, до 2023 года планируется ликвидировать загрязнения на 81 объекте. "На 53 из них загрязнитель полностью устранен собственными силами. Очищено более 40 гектаров территории, собрано свыше 3 тысяч тонн металлолома, 6 тысяч тонн нефтесодержащих и 5 тысяч кубометров твердых отходов. Это позволило значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду", - сообщил министр обороны.

Юрий Гаврилов