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В «Роскосмосе» захотели внедрить «определенные вещи» Маска

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Источник изображения: Фото: Patrick Pleul / globallookpress.com

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») хочет взять пример с американской компании SpaceX, возглавляемой инженером и бизнесменом Илоном Маском, сообщил РИА Новости генконструктор предприятия Владимир Соловьев.

«Чтобы избежать долгостроя, я предлагаю видоизменить организационную структуру работ по станции. Я слежу за деятельностью Илона Маска, есть у него определенные вещи, которые и нам было бы очень неплохо внедрить. Речь о том, что он убедил НАСА позволить ему работать так, как он определил сам, с тем объемом испытаний, которые сам себе прописал», — сказал генконструктор.

Он же отметил, что Маск «и риски взял на себя, за все неудачи платит из своего кармана». «Я считаю, что нам нужно эту идею Маска взять на вооружение, провести переоценку всей системы создания ракетно-космической техники», — отметил Соловьев.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта Международной космической станции (МКС) допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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